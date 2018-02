Atp Marsiglia, Stefano Travaglia si arrende con onore a Tomas Berdych in tre set (Video)

La partita più bella dell’anno se non della carriera. Stefano Travaglia esce a testa alta nel secondo turno del torneo di Marsiglia per mano di Tomas Berdych col punteggio di 5-7 7-6(4) 6-3 in 2 ore e 13 minuti di gioco. All’Open 13 Provence, dopo la vittoria sulla giovane wild card francese Hugo Gaston, il marchigiano, rodato anche dalle qualificazioni, ha impensierito e non poco il ceco sino al tie-break del secondo set. Una prestazione di carattere da cui ripartire e imparare la lezione più importante e preziosa: la convinzione di poter giocare a questo livello nel circuito ATP. Una volta trovata continuità e consapevolezza dei propri mezzi – specialmente in match alla sua portata (leggasi Jeremy Chardy a New York) – il traguardo targato top 100 sarà sempre più in discesa. Tomas Berdych, a seguito di questa vittoria, approda ai quarti di finale dove affronterà la testa di serie numero 7 del torneo Damir Dzumhur.

PRIMO SET

I servizi predominano le prime fasi del gioco da ambo le parti. Tomas Berdych apre le danze alla battuta e nonostante qualche sbavatura riesce ad aggiudicarsi il game d’apertura a 30. Stefano Travaglia, dal canto suo, parte sicuro e determinato senza timori reverenziali di alcun tipo. Anzi, l’azzurro non ha bisogno neanche di opporre troppa resistenza e si affida costantemente ai colpi di inizio gioco e ad un servizio in più occasioni letale per mettere sin da subito le cose in chiaro. Si procede on serve senza indugi in un primo set ricco di scambi di breve vita. Dopo 25 minuti senza neanche l’ombra di una palla break, nel settimo gioco Travaglia si procura a sorpresa la prima a seguito di un errore col dritto in uscita dal servizio del ceco. Berdych si aggrappa al servizio e riesce a venire a capo di un gioco delicato in cui l’ascolano, una volta fatto avviare lo scambio, si fa preferire al numero 4 del seeding decisamente meno centrato rispetto ai suoi standard. Travaglia concede le briciole alla battuta (1 solo punto perso sino all’ottavo game), serve ace a ripetizioni e con grande autorità, quasi da veterano assiduo frequentatore del circuito ATP, riesce a piazzare il break nell’undicesimo gioco. Un break conquistato con merito da Travaglia e non regalato dal suo avversario che ha l’unica colpa di non incidere come suo solito col servizio: errore non forzato del ceco col dritto, rovescio di Stetone vincente sul lungolinea, fendente con la risposta di dritto e altro dritto fulminante a segno sul lungolinea. Chiamato a chiudere i conti nel parziale, Travaglia si issa sul 40-0 procurandosi tre set point in scioltezza. L’azzurro avverte un po’ di tensione, si incarta e non capitalizza un paio di chance in cui avrebbe potuto lasciare andare maggiormente il braccio. Il dritto lo tradisce ad intermittenza, il rovescio non è da meno. La prima palla break del match per il ceco è una gentile concessione di Berdych stesso mentre la seconda chance di break, arrivata dopo un quarto set point non sfruttato da Travaglia, viene neutralizzata dal servizio di Stetone. Travaglia si scrolla di dosso un po’ di paure accumulata nel game, si affida totalmente al servizio per levarsi dall’impaccio e poi chiudere in bellezza il set scagliando l’ottavo ace nel match. Stefano Travaglia si assicura il primo parziale 7-5 ed è avanti di un set contro il numero 17 del mondo.

SECONDO SET

La reazione di Tomas Berdych non si fa attendere troppo. Il ceco, bisognoso di rodaggio al suo debutto nel torneo, cambia marcia e alza il livello di gioco specialmente in ribattuta. La testa di serie numero 4 di Marsiglia piazza il break nel quarto game facendo valere l’esperienza: risposta profonda e rovescio incrociato vincente per il ceco abile ad approfittare di un paio di errori commessi da Stetone. Travaglia ha il merito di rimanere in scia e di non lasciar scappar via il ceco sciorinando un tennis congeniale al tipo di superficie. Berdych, invece, custodisce non con pochi grattacapi il break di vantaggio e, quando chiamato per rimandare ogni discorso al terzo e decisivo set sul 5-3, si scompone. Travaglia gioca benissimo, genera una risposta vincente di rovescio fantastica e si procura tre palle del controbreak consecutive. Il numero 17 del ranking ATP sventa inizialmente il pericolo ma nulla può sul dritto vincente inside-in dell’azzurro alla terza chance utile. Coraggio, intraprendenza e aggressività al punto giusto: Travaglia mostra una concretezza invidiabile, gioca passanti su passanti in maniera divina e va anche a pareggiare i conti sul 5-5 ricucendo definitivamente lo strappo. Dopo tre game consecutivi incassati, Tomas Berdych tiene il servizio con agio ma Travaglia risponde portando il ceco al tie-break del secondo set. Un tie-break che potrebbe rivelarsi decisivo. Travaglia mette a segno un dritto anomalo pazzesco e scaglia poi l’ace numero 14 per issarsi sul 2-1. Berdych riequilibra le sorti salvo poi subire il minibreak a seguito di un rovescio lungolinea dell’azzurro da capogiro. Si gira sul 3-3, con Travaglia che restituisce immediatamente il minibreak dopo un errore di rovescio. Altro punto perso al servizio dall’azzurro e tie-break quasi compromesso: Berdych fa la voce grossa e fa valere il proprio pedigree, mentre Travaglia si disunisce e perde il set non prima di salvare un set point. Tomas Berdych si assicura il secondo set al tie-break e porta un buon Travaglia al terzo set.

TERZO SET

Primo game al servizio per Travaglia che deve necessariamente resettare e ripartire da capo. L’azzurro parte con il piglio giusto e la testa avanti nella frazione conquistando il game inaugurale con un ace finale. Decisamente non facile l’inizio del set per Berdych, abile a raddrizzare il game successivo da 0-30. A seguito di un doppio fallo, però, Travaglia concede due palle break al ceco che piazza la zampata vincente strappando il servizio all’azzurro e legittimando il break successivamente. Travaglia prova a rimanere in scia sperando in un’eventuale occasione concessa dal suo rivale. Sotto 2-3, l’azzurro trascina Berdych ai vantaggi rendendosi protagonista di un passante in corsa da applausi ma non riesce a rendersi pericoloso a sufficienza né ad andare a palla break. Si procede on serve, sino ad arrivare ai titoli di coda nel nono game con Stetone al servizio. Tomas Berdych chiude i conti al terzo matchpoint in rimonta col punteggio di 5-7 7-6(4) 6-3.

La partita punto per punto



ATP Marseille Tomas Berdych [4] Tomas Berdych [4] 5 7 6 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 7 6 3 Vincitore: T. BERDYCH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 4-2 → 4-3 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 30-30 0-1 → 1-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Travaglia 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 6-5 → 6-6 T. Berdych 0-15 30-15 ace ace 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Berdych 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 5-3 → 5-4 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Berdych 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 4-2 → 5-2 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 T. Berdych 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 3-1 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 ace 1-0 → 1-1 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 5-7 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 5-5 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 S. Travaglia 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

T. Berdych – S. Travaglia

02:13:37

12 Aces 18

0 Double Faults 4

64% 1st Serve % 57%

46/62 (74%) 1st Serve Points Won 45/59 (76%)

19/35 (54%) 2nd Serve Points Won 22/44 (50%)

3/5 (60%) Break Points Saved 4/7 (57%)

16 Service Games Played 17

14/59 (24%) 1st Return Points Won 16/62 (26%)

22/44 (50%) 2nd Return Points Won 16/35 (46%)

3/7 (43%) Break Points Won 2/5 (40%)

17 Return Games Played 16

65/97 (67%) Total Service Points Won 67/103 (65%)

36/103 (35%) Total Return Points Won 32/97 (33%)

101/200 (51%) Total Points Won 99/200 (50%)

17 Ranking 129

32 Age 26

Valasske Mezirici, CZE Birthplace Ascoli Piceno, Italy

Monte Carlo, Monaco Residence Foligno, Italy

6’5″ (195 cm) Height 6’1″ (185 cm)

200 lbs (90 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2008

6/2 Year to Date Win/Loss 2/3

0 Year to Date Titles 0

13 Career Titles 0

$28,642,366 Career Prize Money $364,220

Luca Fiorino