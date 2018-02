Novak Djokovic: “Lavorare sodo”

Novak Djokovic, 30 anni, si sta riprendendo da un’operazione al gomito destro e la sua data per il ritorno in campo non è ancora stata resa nota, difficilmente accadrà però prima della stagione su terra rossa.

Nel frattempo, l’ex numero uno del mondo sta condividendo alcune foto con i suoi follower sui social network.

“Lavorare sodo. Grazie per il vostro continuo supporto “, ha scritto il campione di 12 titoli del Grand Slam.