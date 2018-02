LIVE Challenger Bergamo: I risultati con il Live dettagliato del Secondo Turno. Bene Caruso, Arnaboldi. Avanza anche Berrettini

Oggi al Trofeo Perrel-Faip di Bergamo (64.000 €, Greenset) è giornata di ottavi di finale. Alle ore 10:30 si apre il programma con due doppi, valevoli però i quarti di finale. Nel secondo incontro di giornata avremo al via la coppia italiana formata da Vavassori-Ocleppo che stanno dimostrando di saperci farci nella disciplina del doppio, mostrando un ottimo affiatamento. Alle ore 15 al via il programma di singolare con gli ultimi match di ottavi di finale. I primi a scendere in campo saranno il ceco Adam Pavlasek, numero 206 delle classifiche ma con un recente passato da top 100 e il bielorusso Uladzimir Ignatik, numero 186 del mondo.

Caruso-Millot

A seguire al via la prima sfida Italia contro Francia, con Salvatore Caruso da Avola, il quale troverà dall’altra parte della rete l’esperto francese Vincent Millot, attuale numero 208 del mondo, giocatore mancino che si trova a suo agio su queste superfici. Una partita che si prospetta interessante e tutt’altro che semplice benché la classifica vede sulla carta il siciliano favorito sul transalpino.

Arnaboldi-Quinzi

Dopo Caruso, in campo il derby tutto italiano non prima delle ore 18 tra Andrea Arnaboldi e Gianluigi Quinzi. Entrambi al primo turno hanno superato in due set i loro rispettivi avversari. Se per Quinzi non vi sono state difficoltà a sconfiggere il connazionale Basso, discorso opposto per Arnaboldi, il quale seppur in due set ha faticato e non poco per avere la meglio sul francese Gleb Sakharov, battuto per 7-6 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Sarà una sfida apertissima con lo scontro di due stili di gioco completamenti opposti. Da una parta “Arna” con il suo stile elegante, tennis di altri tempi, fatto di discese a rete e variazioni, dall’altra Gianluigi, col suo gioco di pressione da fondo campo condito dalle sue potenti accelerazioni.

Berrettini-Lestienne

A chiudere il programma di giornata sarà un altro Italia-Francia con il nostro Matteo Berrettini, testa di serie numero uno, opposto al transalpino Costant Lestienne, autore di un ottimo inizio di stagione. I favori del pronostico sono tutti a favore del romano, il quale per classifica e risultati è superiore al suo avversario , ma attenzione, come appena detto il francese viene da un brillante inizio di stagione e nel primo turno del challenger bergamasco ha sconfitto la giovane promessa Nicola Kuhn.

La speranza è che gli italiani continuino a brillare e sorprendere come nella giornata di ieri, andandosi così ad aggiungere a Napolitano e Sonego, i quali hanno già ottenuto il pass per i quarti di finale.

Da Bergamo, Luigi Calvo

Challenger Bergamo | Indoor | e64.000 – 2° Turno

BERGAMO PALANORDA – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Scott Clayton / Jonny O’Mara vs [2] Romain Arneodo / Tristan-Samuel Weissborn



CH Bergamo Scott Clayton / Jonny O'Mara Scott Clayton / Jonny O'Mara 6 7 Romain Arneodo / Tristan-Samuel Weissborn [2] Romain Arneodo / Tristan-Samuel Weissborn [2] 3 6 Vincitori: CLAYTON / O'MARA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* df 6*-3 6-6 → 7-6 S. Clayton / O'Mara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 R. Arneodo / Weissborn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Clayton / O'Mara 15-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Clayton / O'Mara 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 S. Clayton / O'Mara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-3 → 2-3 S. Clayton / O'Mara 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 S. Clayton / O'Mara 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Clayton / O'Mara 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Clayton / O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 S. Clayton / O'Mara 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 S. Clayton / O'Mara 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 2-0 → 3-0 R. Arneodo / Weissborn 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Clayton / O'Mara 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori vs [4] Rameez Junaid / Igor Zelenay



CH Bergamo Julian Ocleppo / Andrea Vavassori Julian Ocleppo / Andrea Vavassori 6 6 10 Rameez Junaid / Igor Zelenay [4] Rameez Junaid / Igor Zelenay [4] 3 7 12 Vincitori: JUNAID / ZELENAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 R. Junaid / Zelenay 0-1 J. Ocleppo / Vavassori 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 6-1 6-2 6-3 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 9-9 10-9 10-10 10-11 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 1*-3 df 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* ace 6-6 → 6-7 R. Junaid / Zelenay 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Junaid / Zelenay 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Junaid / Zelenay 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Junaid / Zelenay 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 R. Junaid / Zelenay 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 R. Junaid / Zelenay 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Junaid / Zelenay 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 5-3 → 6-3 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 R. Junaid / Zelenay 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Junaid / Zelenay 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 R. Junaid / Zelenay 0-15 15-15 30-15 1-1 → 1-2 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 R. Junaid / Zelenay 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Adam Pavlasek vs [8] Uladzimir Ignatik (non prima ore: 15:00)



CH Bergamo Adam Pavlasek Adam Pavlasek 6 7 Uladzimir Ignatik [8] Uladzimir Ignatik [8] 4 5 Vincitore: A. PAVLASEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Pavlasek 15-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 5-5 → 6-5 A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 U. Ignatik 15-0 ace 3-3 → 3-4 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 U. Ignatik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 U. Ignatik 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 U. Ignatik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 U. Ignatik 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 U. Ignatik 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. Vincent Millot vs [7] Salvatore Caruso



CH Bergamo Vincent Millot Vincent Millot 0 2 Salvatore Caruso [7] Salvatore Caruso [7] 6 6 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Caruso 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 V. Millot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 V. Millot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 V. Millot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 V. Millot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-5 → 0-6 V. Millot 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 V. Millot 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Caruso 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 0-2 V. Millot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5. [WC] Gianluigi Quinzi vs Andrea Arnaboldi (non prima ore: 18:00)



CH Bergamo Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 6 6 3 Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 7 3 6 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 G. Quinzi 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Quinzi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Quinzi 15-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Arnaboldi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Quinzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 1-2* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 G. Quinzi 0-15 15-15 ace 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Arnaboldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Quinzi 0-15 15-15 ace 30-15 4-5 → 5-5 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Quinzi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6. [1/SE] Matteo Berrettini vs [SE] Constant Lestienne (non prima ore: 20:00)