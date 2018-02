Serena Williams…torni o no?

Serena Williams è la tennista numero 1 del circuito WTA, e non solo per una questione di ranking: in termini di presa sul pubblico non conosce rivali, attrazione unica che fa salire gli ascolti, riempire gli spalti e fa scattare i flash dei fotografi. Per tutti questi motivi e per tanti altri ancora, Serena manca agli appassionati e agli organizzatori di tornei sparsi per il mondo: ovvio come attorno al suo ritorno si sia generato un fremito non comune e una curiosità che sembrava potesse essere saziata già a Melbourne, quando la defending champion Serena veniva annunciata come partecipante. Eppure in Australia la Williams non è scesa in campo.

Abile mossa degli organizzatori per creare ulteriore aspettativa riguardo l’edizione 2018 o la Williams fino all’ultimo momento è stata indecisa se prendere o meno parte alla manifestazione?

Le indicazioni sembravano all’inizio portare in direzione Melbourne, compreso l’incontro esibizione contro la giovane Ostapenko che aveva fatto vedere però dei chiari limiti, con una Serena in difficoltù fisiche che aveva perso solo in tre set con un’avversaria che non picchiava a dovere. Successivamente è arrivato il forfait al primo Slam dell’anno, con la più piccola delle sorelle Williams che si diceva ancora lontana dalla forma migliore e di non voler scendere in campo perché consapevole di non poter lottare per la vittoria, perché la vittoria negli appuntamenti clou della stagione sono davvero i suoi unici obiettivi.

Serena Williams è ritornata nel weekend di Fed Cup, quando nella sfida dei suoi Stati Uniti contro l’Olanda è scesa in campo con la sorella Venus per disputare il doppio: una coppia che nel recente passato ha praticamente vinto tutto il vincibile ma che è stata letteralmente presa a pallate da un duo non certo irresistibile, per un 6/2 – 6/3 subito dalla Kerkhove e Schuurs. Lontani i tempi di gloria, lunga la strada del ritorno, non certo quel ritorno australiano annunciato che ci ha illuso e non detto la verità sullo stato di forma di Serena.

Indian Wells e Miami, poi il rosso di Madrid, Roma e del Roland Garros, prima di volare sul verde di Wimbledon e sul cemento degli Us Open (più un torneo di preparazione per lo Slam di casa ancora da decidere) e le eventuali Finals a Singapore in caso di qualificazione: un calendario d’élite già comunicato e che punta giustamente su Slam e tornei Premier Mandatory, con i tanti dubbi che cominceranno a trovare le loro risposte a partire della prima campagna americana.

È chiaro che il tennis femminile ha bisogno di Serena ma è pur vero che ha bisogno di vedere una buona versione del suo tennis supportato da una buona forma fisica, senza incontri e tentativi di rientro affrettati che fanno solo male alla campionessa nordamericana. Speriamo che già a Indian Wells la musica cambi.

Alessandro Orecchio