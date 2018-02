Eugenie Bouchard testimonia al processo contro l’USTA. Domani è previsto il verdetto

Due anni e mezzo dopo, Eugenie Bouchard, ex top 5, è finalmente in tribunale a seguito della causa intentata alla USTA, organizzatore degli US Open.

Nel 2015, la canadese cadde negli spogliatoi del torneo del Grande Slam ed ebbe una commozione cerebrale e per questo motivo rinunciò al match di ottavi di finale contro Roberta Vinci e poi incolpò gli organizzatori per le condizioni del pavimento che risultava,

a detta della canadese, scivoloso.

La battaglia giudiziaria è già iniziata e i giornalisti che hanno avuto l’opportunità di seguire le udienze assicurano che la canadese sia sulla buona strada per vincere il processo, poiché da parte dell’USTA, dopo tutti questi anni, nessuno ha preso il caso con la necessaria serietà.

Infatti l’unico testimone chiave dell’USTA (un fisioterapista della WTA) non è stato ancora ascoltato.

Bouchard ha testimoniato per più di un’ora davanti al tribunale di Brooklyn e dovrebbe essere ascoltatata nuovamente nella giornata di oggi.

Domani ci dovrebbe essere la sentenza.