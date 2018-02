Da Bergamo: Sonego e Napolitano sugli scudi. Bene Caruso

E’ Italia show al torneo challenger di Bergamo.

Dopo la vittoria di Salvatore Caruso contro il qualificato francese Sadio Doumbia per 7-5 6-2, incontro valevole l’accesso agli ottavi di finale, Stefano Napolitano e Lorenzo Sonego sono stati autori di due splendide vittorie ai danni dei loro più quotati avversari. Il primo ha battuto l’olandese Thiemo de Bakker, wild card ed ex numero 40 del mondo, sconfitto con il punteggio di 6-3 7-5, dopo una partita sempre in controllo dell’azzurro, il quale ha rischiato solo nel secondo set, annullando due pericolose palle break sul 3-4 e servizio in suo favore. Scampato il pericolo il piemontese sul 5-5 del secondo set ha operato il break decisivo che gli ha permesso di centrare i quarti di finale.

Il match più atteso vedeva affrontarsi un altro piemontese Lorenzo Sonego, opposto a Ernests Gulbis, wild card, in un match che per l’azzurro sapeva di rivincita dopo la sconfitta al tie break del terzo set nelle qualificazioni del torneo ATP di Sofia di poche settimane fa. Stavolta Sonego, non ha lasciato scampo al suo avversario, battendolo senza repliche in due set con il punteggio finale di 6-4 6-3, dopo una partita giocata a ritmi altissimi e mostrando la sua superiorità al cospetto di un tennista che qualche anno fa è stato in top 10 mondiale e con un curriculum da far invidia a molti.

Adesso per Napolitano ci sarà il vincente dell’incontro che vedrà sfidarsi in un derby tutto italiano Andrea Arnaboldi e Gianluigi Quinzi. Mentre per Sonego il suo avversario è già designato e sarà l’egiziano Mohamed Safwat, numero 226 del mondo, che oggi ha usufruito del ritiro del suo avversario Mats Moraing quando l’africano conduceva per 6 giochi a 3. Tutti e due gli incontri si terranno nella giornata di venerdì, dedicata agli incontri di quarti di finale.

A breve in campo derby italiano tra Matteo Viola e Matteo Berrettini, testa di serie numero 1.

Da Bergamo, Luigi Calvo