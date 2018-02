Incredibile sconfitta di Thomas Fabbiano. Avanti 5-0 nel tiebreak decisivo, subisce la rimonta di Dzumhur ed esce al secondo turno di Marsiglia

Incredibile sconfitta per Thomas Fabbiano al secondo turno Atp 250 di Marsiglia (Indoor, €645.485).

L’azzurro è stato superato dal bosniaco Damir Dzumhur, 25 anni, Nr. 29 del mondo, con il punteggio di 7-6(5) 6-7(9) 6-7(5) in due ore e 58 minuti di gioco.



Prova in chiaroscuro dell’italiano, apparso in ottime condizioni fisiche e mentali. Thomas ha mostrato il solito tennis regolare, solido, con grandi angoli e accelerazioni ma si è letteralmente spento sul più bello. Avanti 5-0 nel tiebreak decisivo ha staccato la spina, subendo l’incredibile rimonta bosniaca, rimonta dal sapore di beffa.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: bel parziale, molto equilibrato e con i due contendenti che giocano a viso aperto.

Il primo strappo è di firma italiana, con Fabbiano che risale da 15-40 nel terzo gioco e opera un break pesante nel game successivo.

Dzumhur assorbe il colpo e reagisce alla grande, non disunendosi e continuando a lavorare ai fianchi.

I frutti li coglie nei giochi successivi; prova subito a rientrare nel set procurandosi una palla break nel quinto gioco, ben rintuzzata dall’azzurro.

Successivamente rimette in equilibrio il parziale: risale da 15-40 nel sesto gioco e controbrekka a zero nel game successivo.

Tutto da rifare per l’italiano.

I due tennisti si riassestano al servizio e le opportunità di break latitano; la grande chance capita a Thomas nel dodicesimo gioco, con una palla break che vale il set.

Dzumhur non si fa però sorprendere e porta il parziale al tiebreak.

Anche il tiebreak è estremamente equilibrato, con i due avversari che giocano punto su punto. A spuntarla è Fabbiano, abile nel giocar bene le fasi salienti del set e a chiudere al secondo set point a disposizione.

Secondo set: sulle ali dell’entusiasmo, Fabbiano parte bene, operando un break in apertura.

Si pensa sia lo strappo decisivo ma il bosniaco reagisce immediatamente, controbrekkando l’azzurro ai vantaggi il game successivo.

Il match diventa così combattuto e i due tennisti si equivalgono.

Nessuno dei due riesce infatti a operare lo strappo decisivo e le emozioni latitano. Dzumhur sale di livello al servizio mentre Thomas continua imperterrito con il suo tennis pulito e regolare, trovando spesso buoni angoli e ottime soluzioni tattiche.

Anche in questo parziale è il tiebreak a decretarne il vincitore.

Il tiebreak è una girandola di emozioni. L’italiano va avanti 5-3, salvo poi dover annullare due set point avversari.

Purtroppo Thomas cede sul più bello: un doppio fallo e un diritto lungo gli costano il parziale.

E’ 7-6(7) per Dzumhur in un’ora e tre minuti di gioco.

Terzo set: il bosniaco sembra averne di più e parte meglio.

Break al primo gioco per Dzumhur e Thomas che deve subito inseguire, salvandosi anche nel terzo gioco da un’insidiosissima palla break.

Fabbiano lotta ma non riesce più a esprimere il tennis dei due precedenti parziale. Le conseguenze purtroppo si vedono subito e si concretizzano in un altro break bosniaco, a 15 nel quinto gioco.

Spalle al muro, l’italiano dà il meglio di sé. Trova la forza per recuperare subito un break ai vantaggi nel sesto gioco e si ripete a 30 nell’ottavo game.

E’ 4-4 dopo 39 minuti di gioco.

Non ci sono poi più sussulti e anche questo set viene deciso dal tiebreak.

Qui Fabbiano è strepitoso, non sbaglia nulla, prendendo letteralmente a pallate l’avversario e portandosi sul 5-0.

Qui succede l’incredibile. Thomas stacca la spina e sbaglia troppo, Dzumhur ci crede e inizia la rimonta. Rimonta che non si ferma più: il bosniaco mette a segno sette punti consecutivi e chiude la pratica.

E’ la beffa: 7-6(5) per Dzumhur in un’ora di gioco.

La partita punto per punto



ATP Marseille Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 7 6 6 Damir Dzumhur [7] Damir Dzumhur [7] 6 7 7 Vincitore: D. DZUMHUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 5-0* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-4 → 4-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-4 → 2-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-3 → 1-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* ace 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* df 6-6 → 6-7 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Dzumhur 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Dzumhur 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Dzumhur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 4-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

T. Fabbiano – D. Dzumhur

02:56:13

2 Aces 8

5 Double Faults 3

70% 1st Serve % 69%

58/94 (62%) 1st Serve Points Won 60/89 (67%)

23/40 (57%) 2nd Serve Points Won 22/40 (55%)

6/10 (60%) Break Points Saved 4/8 (50%)

18 Service Games Played 18

29/89 (33%) 1st Return Points Won 36/94 (38%)

18/40 (45%) 2nd Return Points Won 17/40 (43%)

4/8 (50%) Break Points Won 4/10 (40%)

18 Return Games Played 18

81/134 (60%) Total Service Points Won 82/129 (64%)

47/129 (36%) Total Return Points Won 53/134 (40%)

128/263 (49%) Total Points Won 135/263 (51%)

81 Ranking 29

28 Age 25

Grottaglie, Italy Birthplace Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

San Giorgio Jonico, Italy Residence Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

5’8″ (172 cm) Height 5’9″ (175 cm)

152 lbs (69 kg) Weight 154 lbs (70 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro 2011

0/2 Year to Date Win/Loss 5/5

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 2

$1,090,226 Career Prize Money $2,376,452

Davide Sala