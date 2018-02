Sara Errani lotta un set ma è costretta a cedere alla forte Kerber. E’ 6-4 6-2 per la tedesca al secondo turno del Wta Premier di Dubai.

Esce sconfitta Sara Errani al secondo turno del Wta Premier di Dubai (cemento, $ 2.623.485).

L’azzurra è stata superata dalla tedesca Angelique Kerber, 30 anni, Nr. 9 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e cinque minuti di gioco.

Troppo forte la top ten teutonica per Sarita. L’azzurra ha lottato, giocando un set alla pari contro la forte Kerber ma ha dovuto cedere alla distanza, dando comunque sensazioni positive per il futuro. Buon torneo disputato dall’italiana, buon punto di partenza per un 2018 tutto da scoprire.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: incontro tirato sin dai primi punti; le due tenniste sono attente a non concedere nulla all’avversaria e la partita prosegue colpo su colpo.

A metà parziale c’è un sussulto: prova a scappare la tedesca con un break nel quinto game, ricuce subito lo strappo la Errani con un controbreak a 15.

Solo un episodio può decidere il set e la svolta avviene nel nono gioco: Sara balbetta al servizio mentre la Kerber in risposta è fulminante e non lascia respiro. Break a 15 e tedesca a servire per il set.

Al servizio per chiudere il parziale, la Kerber non tentenna e, al primo set point disponibile, fa calare il sipario sul set.

E’ 6-4 per la teutonica in 32 minuti di gioco.

Secondo set: parte subito forte la Kerber, abile a brekkare Sara già nel primo game.

La grande opportunità di rientro azzurra si concretizza nel quarto gioco, con un’insidiosa palla break annullata dalla tedesca.

Passato il pericolo la Kerber dilaga. Nuovo break nel quinto game e match ormai in cassaforte.

L’ultimo sussulto italiano è il controbreak a zero nel sesto gioco, controbreak che dà l’illusione che ci sia partita.

Così non è e la teutonica mette subito le cose in chiaro: ennesimo break (il terzo del set) nel settimo gioco e partita chiusa al primo match point a disposizione nel game successivo.

E’ 6-2 per la tedesca in 33 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Dubai Sara Errani Sara Errani 4 2 Angelique Kerber [6] Angelique Kerber [6] 6 6 Vincitore: A. KERBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Errani 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 2-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. Kerber 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Errani 15-0 30-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Kerber 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Kerber 30-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Kerber 0-15 0-30 15-40 2-3 → 3-3 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-40 2-2 → 2-3 A. Kerber 0-15 15-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Kerber 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Errani – A. Kerber

01:04:37

0 Aces 3

1 Double Faults 2

85% 1st Serve % 67%

23/41 (56%) 1st Serve Points Won 22/32 (69%)

2/7 (29%) 2nd Serve Points Won 8/16 (50%)

0/5 (0%) Break Points Saved 2/4 (50%)

9 Service Games Played 9

10/32 (31%) 1st Return Points Won 18/41 (44%)

8/16 (50%) 2nd Return Points Won 5/7 (71%)

2/4 (50%) Break Points Won 5/5 (100%)

9 Return Games Played 9

25/48 (52%) Total Service Points Won 30/48 (63%)

18/48 (38%) Total Return Points Won 23/48 (48%)

43/96 (45%) Total Points Won 53/96 (55%)

143 Ranking 9

30 Age 30

Bologna, Italy Birthplace Bremen, Germany

Bologna, Italy Residence Puszczykowo, Poland

5′ 4 1/2″ (1.64 m) Height 5′ 8″ (1.73 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 150 lbs. (68 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

Pro (2002) Turned Pro Pro (2003)

4/3 Year to Date Win/Loss 12/2

0 Year to Date Titles 1

9 Career Titles 11

$12,961,753 Career Prize Money $22,343,417

Davide Sala