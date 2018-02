ATP Rio de Janeiro: Niente da fare per Marco Cecchinato (Video)

Marco Cecchinato è uscito all’esordio nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

L’azzurro, passato attraverso le qualificazioni, è stato superato dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 Atp e terza testa di serie con il risultato di 64 61 in 1 ora e 4 minuti di partita.

Da segnalare che Marco nel primo set avanti per 3 a 1, subiva il controbreak nel quinto gioco.

Sul 4 a 3 Cecchinato, dal 15-40, mancava due palle break e poi nel game successivo, dal 30 pari, subiva un parziale di sei punti consecutivi perdendo in questo modo il set per 6 a 4.

Il secondo set era segnato con l’azzurro che racimolava un solo game nel terzo gioco, uscendo di scena dalla partita per 6 a 1.

La partita punto per punto



ATP Rio de Janeiro Marco Cecchinato Marco Cecchinato 4 1 Pablo Carreno Busta [3] Pablo Carreno Busta [3] 6 6 Vincitore: P. CARRENO BUSTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 1-5 → 1-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

M. Cecchinato – P. Carreno Busta

01:03:44

2 Aces 0

1 Double Faults 2

67% 1st Serve % 77%

22/36 (61%) 1st Serve Points Won 29/41 (71%)

3/18 (17%) 2nd Serve Points Won 6/12 (50%)

6/11 (55%) Break Points Saved 4/5 (80%)

9 Service Games Played 8

12/41 (29%) 1st Return Points Won 14/36 (39%)

6/12 (50%) 2nd Return Points Won 15/18 (83%)

1/5 (20%) Break Points Won 5/11 (45%)

8 Return Games Played 9

25/54 (46%) Total Service Points Won 35/53 (66%)

18/53 (34%) Total Return Points Won 29/54 (54%)

43/107 (40%) Total Points Won 64/107 (60%)

102 Ranking 11

25 Age 26

Palermo, Italy Birthplace Gijon, Spain

Palermo, Italy Residence Barcelona, Spain

6’1″ (185 cm) Height 6’2″ (187 cm)

172 lbs (78 kg) Weight 172 lbs (78 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro 2009

0/3 Year to Date Win/Loss 3/4

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 3

$764,043 Career Prize Money $5,999,976