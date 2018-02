Da Bergamo: Il lottatore Lorenzo Sonego batte Trungelliti

L’assoluto protagonista della giornata di martedì del challenger di Bergamo è Lorenzo Sonego.

Il tennista piemontese con cuore, grinta e tanta voglia di vincere supera l’argentino Trungelliti in tre set e si porta agli ottavi di finale. Dopo un primo set in cui Sonego non riusciva a entrare in partita, dove più volte ha lamentato di non sentire la palla, sbagliando veramente tanto in risposta e nei colpi di manovra. “Lori”, così come è chiamato dai suoi tanti supporter sugli spalti, è riuscito con enorme caparbietà a venire fuori da una situazione complicata e iniziare scalfire sempre più le sicurezze del tennista argentino, che sembrava sino a inizio secondo set uno scoglio insormontabile.

La svolta nella seconda partita è arrivata quando Sonego ha realizzato il break decisivo sul 4-3 in suo favore, riuscendo poi a portare a casa la seconda partita per 6-3. Nella partita finale è dominio del tennista piemontese che ormai sulle ali dell’entusiasmo e in piena trance agonistica, non lasciava scampo al suo avversario, sempre più in balia dei vincenti dell’italiano, il quale si aggiudicava, con un ace sul match point, la partita finale per 6 giochi a 2, lasciandosi andare a un urlo di gioia verso il suo angolo.

Da Bergamo, Luigi Calvo