Sara Errani conquista il secondo turno del Wta Premier di Dubai. Superata la Tsurenko in due set

Bella vittoria per Sara Errani al primo turno del Wta Premier di Dubai (cemento, $ 2.623.485)

L’azzurra ha superato l’ucraina Lesya Tsurenko, 28 anni, Nr. 42 Wta, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 43 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova la la tedesca Angelique Kerber, incontro in cui Sarita partirà con gli sfavori del pronostico.

Grande prova dell’azzurra! Sara ha lottato su ogni 15, giocato con la giusta aggressività e atteggiamento mentale e messo in campo un tennis solido ed efficace.

Bene, l’impressione è di aver ritrovato una giocatrice col giusto piglio e voglia di combattere!

Di seguito il dettaglio della partita.

Primo set: inizio dirompente di Sarita, entrata in campo concentrata e convinta.

L’azzurra punge in risposta e l’ucraina si trova subito in difficoltà. I due break, nel primo e nel terzo game, sanciscono il dominio italiano e portano la Errani sul 3-0.

L’incantesimo si rompe però sul più bello: la Tsurenko reagisce con veemenza e rimette in discussione il parziale.

Lesya conquista tre giochi lottatissimi ai vantaggi, trovando il doppio controbreak e ristabilendo la situazione sul 3-3.

Sara è bravissima a non disunirsi e a continuare con il suo tennis. Lotta su ogni 15 e cerca di essere il più possibile insidiosa in risposta.

I frutti si vedono e portano al break decisivo, conquistato dall’azzurra nel settimo gioco.

La Errani è brava a non concedere più spazio all’ucraina e porta a casa il primo parziale senza più patemi.

Al secondo set point a disposizione, Sara chiude. E’ 6-4 in 58 minuti di gioco.

Secondo set: inizio emozionante, con Sara che prova a brekkare già nel primo gioco. E’ abile la Tsurenko a resistere, annullare due palle break e conquistare il game.

Tra il secondo e il terzo gioco assistiamo a uno scambio di cortesie: passa subito l’ucraina con un break, reagisce immediatamente Sarita col controbreak.

Le due tenniste lottano su ogni punto e la situazione è estremamente equilibrata al giro di boa del set. Dopo 31 minuti è 3-3.

La svolta arriva nel settimo game: Sara spinge e brekka nuovamente l’avversaria a 15.

Il break guadagnato infonde fiducia all’azzurra che non ha difficoltà a chiudere. L’italiana festeggia con un altro break, il terzo del parziale, conquistato nel nono game al secondo match point.

Dopo 45 minuti di gioco è 6-3 per la Errani.

La partita punto per punto



WTA Dubai Sara Errani Sara Errani 6 6 Lesia Tsurenko Lesia Tsurenko 4 3 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Tsurenko 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df df 3-2 → 3-3 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 L. Tsurenko 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Errani 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

S. Errani – L. Tsurenko

01:41:31

0 Aces 0

3 Double Faults 5

90% 1st Serve % 63%

32/52 (62%) 1st Serve Points Won 23/48 (48%)

2/6 (33%) 2nd Serve Points Won 13/28 (46%)

0/3 (0%) Break Points Saved 7/13 (54%)

9 Service Games Played 10

25/48 (52%) 1st Return Points Won 20/52 (38%)

15/28 (54%) 2nd Return Points Won 4/6 (67%)

6/13 (46%) Break Points Won 3/3 (100%)

10 Return Games Played 9

34/58 (59%) Total Service Points Won 36/76 (47%)

40/76 (53%) Total Return Points Won 24/58 (41%)

74/134 (55%) Total Points Won 60/134 (45%)

143 Ranking 42

30 Age 28

Bologna, Italy Birthplace Vladimirec, Ukraine

Bologna, Italy Residence Kiev, Ukraine

5′ 4 1/2″ (1.64 m) Height 5′ 9″ (1.74 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 148 lbs. (67 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2002) Turned Pro Pro (2007)

4/3 Year to Date Win/Loss 5/4

0 Year to Date Titles 0

9 Career Titles 3

$12,961,753 Career Prize Money $2,716,574

.@SaraErrani si impone per 6-4 6-3 su Tsurenko e passa al 2° turno del #WTA di Dubai! #tennis pic.twitter.com/V8zMGGVGUH — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 20 febbraio 2018

Davide Sala