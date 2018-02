Fabio Fognini conquista il set dopo aver perso la racchetta: “Quando ho visto il replay del punto non ci potevo credere” (Video)

Sicuramente incredibile il punto vinto da Fabio Fognini per chiudere il secondo set nel match di primo turno contro Thomaz Bellucci a Rio de Janeiro.

Sul set-point Fabio ha vinto un punto incredibile, recuperando al volo la racchetta sfuggitagli di mano dopo aver servito: “Quando ho visto il replay del punto non ci potevo credere. Non riesco a capire come ho fatto. Era davvero umido. Stavo giusto servendo per chiudere il set quando la racchetta è volata via. Penso di essere stato anche un po’ fortunato. E’ stato qualcosa di incredibile”.

Un bellissimo punto conquistato da Fabio