Andreas Seppi salterà i tornei Masters 1000 di Indian Wells e Miami e ritornerà in campo solo ad aprile per giocare in Davis Cup nel match di quarti di finale contro la Francia a Genova in programma proprio dal 6 all’8 aprile.

L’azzurro, come di consueto, si sottoporrà nei prossimi giorni ad una infiltrazione all’anca e dovrà stare a riposo per circa un mese poi il ritorno in campo.

Camillo Santini