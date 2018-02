LIVE WTA Dubai: I risultati del Day 1. Sara Errani annulla un match point e supera le qualificazioni

Sara Errani supera le qualificazioni del torneo WTA Premier di Dubai.

L’azzurra ha battuto al turno decisivo la bielorussa Aryna Sabalenka, n.10 del seeding cadetto con il risultato di 62 16 76 (4) dopo 1 ora e 50 minuti di partita.

Da segnalare il gran recupero di Sarita che nel terzo set sotto per 1 a 4, con due break, ha recuperato il doppio break, annullando anche sul 2 a 4, 0-40, tre palle per un nuovo doppio break e poi sul 4 a 5 e battuta per la Sabalenka, ha annullato una palla match prima di piazzare il controbreak e impattare sul 5 pari.

Nek tiebreak Sarita dal 2 pari, metteva a segno un parziale di cinque punti a due, vincendo set e match per 7 punti a 4.

[10] Aryna Sabalenka vs Sara Errani



8 Aces 04 Double Faults 364% 1st Serve % 79%29/51 (57%) 1st Serve Points Won 41/72 (57%)15/29 (52%) 2nd Serve Points Won 7/19 (37%)3/9 (33%) Break Points Saved 9/15 (60%)14 Service Games Played 1331/72 (43%) 1st Return Points Won 22/51 (43%)12/19 (63%) 2nd Return Points Won 14/29 (48%)6/15 (40%) Break Points Won 6/9 (67%)13 Return Games Played 1444/80 (55%) Total Service Points Won 48/91 (53%)43/91 (47%) Total Return Points Won 36/80 (45%)87/171 (51%) Total Points Won 84/171 (49%)

60 Ranking 143

19 Age 30

Minsk, Belarus Birthplace Bologna, Italy

Belarus Residence Bologna, Italy

5’11” (1.82 M) Height 5′ 4 1/2″ (1.64 m)

74kg Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro Pro (2002)

6/3 Year to Date Win/Loss 4/3

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 9

$354,624 Career Prize Money $12,961,753

Md

(1) Svitolina, Elina vs Bye

(LL) Wang, Qiang vs Bertens, Kiki

Kontaveit, Anett vs (Q) Stosur, Samantha

(WC) Osaka, Naomi vs (8) Mladenovic, Kristina

(3) Pliskova, Karolina vs Bye

(Q) Zhuk, Sofya vs Suárez Navarro, Carla

(Q) Errani, Sara vs (Q) Tsurenko, Lesia

Strycova, Barbora vs (6) Kerber, Angelique

(7/WC) Konta, Johanna vs Pavlyuchenkova, Anastasia

Kasatkina, Daria vs Radwanska, Agnieszka

Vesnina, Elena vs Peng, Shuai

Bye vs (4/WC) Ostapenko, Jelena

(5) Garcia, Caroline vs Safarova, Lucie

Makarova, Ekaterina vs Sevastova, Anastasija

(WC) Bellis, Catherine vs Mertens, Elise

Bye vs (2) Muguruza, Garbiñe

WTA Dubai Premier | Cemento | $2.623.485 – TD Quali e 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Elena Vesnina vs Shuai Peng



2. Daria Kasatkina vs Agnieszka Radwanska



3. [WC] Naomi Osaka vs [8] Kristina Mladenovic (non prima ore: 16:00)



4. [7/WC] Johanna Konta vs Anastasia Pavlyuchenkova



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [2] Lesia Tsurenko vs [6] Zarina Diyas



2. [3/WC] Samantha Stosur vs [8] Maria Sakkari



3. Ekaterina Makarova vs Anastasija Sevastova (non prima ore: 12:00)



4. Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld vs [3] Lucie Safarova / Barbora Strycova



Court 3 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Qiang Wang vs Sofya Zhuk



3. Miyu Kato / Makoto Ninomiya vs [WC] Lisa Ponomar / Eden Silva (non prima ore: 12:30)