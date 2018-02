Eugenie Bouchard e la nuova svolta. Ora vuole vedere in costume anche Nadal e Federer

Arriva una nuova svolta per Eugenie Bouchard.

La canadese ha apprezzato così tanto l’esperienza dello scorso anno che quest’anno ha incendiato di nuovo le pagine di Sports Illustrated, indossando costumi da bagno molto ridotti facendo la gioia dei propri fan.

Considerata ormai un’esperta di questo genere di cose, la Bouchard ora ritiene che sia il turno di alcune stelle del circuito maschile a mostrarsi in costume.

Eugenie punta il dito ironicamente contro “Rafa [Nadal], e devo anche indicare Roger [Federer]. A chi non piace vedere i due migliori giocatori di sempre con dei piccoli costumi? “

Ma se con lo spagnolo, la Bouchard può avere qualche speranza, visto che lo abbiamo visto spesso in intimo per alcuni impegni pubblicitari di Tommy Hilfiger, lo stesso non si può dire di Federer, che continua a tenere lontane le sue qualità fisiche dagli sguardi più curiosi dei suoi fan.

Camillo Santini