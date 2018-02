WTA Budapest: Il Tabellone Principale. Dominika Cibulkova n.1 del seeding.

WTA Budapest International | Indoor | $250.000

(1) Cibulkova, Dominikavs (WC) Stollar, FannyNiculescu, Monicavs Flipkens, KirstenLarsson, Johannavs Pliskova, KristynaQualifier vs (7) Krunic, Aleksandra

(3) Babos, Timea vs Maria, Tatjana

Barthel, Mona vs Kozlova, Kateryna

Qualifier vs Sorribes Tormo, Sara

(WC) Udvardy, Panna vs (8) Vekic, Donna

(6) Sasnovich, Aliaksandra vs Qualifier

(WC) Lottner, Antonia vs Martic, Petra

Parmentier, Pauline vs Lisicki, Sabine

Qualifier vs (4) Cirstea, Sorana

(5) Buzarnescu, Mihaela vs Arruabarrena, Lara

Dodin, Oceane vs Van Uytvanck, Alison

Qualifier vs Witthoeft, Carina

Qualifier vs (2) Zhang, Shuai