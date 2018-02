ATP Rotterdam: Roger Federer conquista il 97 esimo titolo in carriera (Video)

Roger Federer, già sicuro di tornare numero uno al mondo, ha dominato la finale dell’ATP 500 di Rotterdam battendo Grigor Dimitrov in due set, con i parziali di 6-2 6-2.

Per Roger si tratta della terza vittoria del torneo olandese in nove partecipazioni (2005, 2012 e 2018) e del 97o titolo in carriera. Dal suo rientro, ormai un anno fa, l’elvetico ha vinto 64 partite su 69.

L’inizio della partita ha visto il basilese imporre il proprio gioco fin da subito e sfruttare al meglio le occasioni, riuscendo a strappare la battuta al quinto ed al settimo gioco facendo sua la prima frazione di gioco. Un break in entrata di set ed un atteggiamento remissivo del bulgaro, che aveva anche un problema fisico, hanno poi spianato la strada allo svizzero, capace di chiudere con un netto 6-2.

La partita punto per punto



ATP Rotterdam Roger Federer [1] Roger Federer [1] 6 6 Grigor Dimitrov [2] Grigor Dimitrov [2] 2 2 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Federer 0-15 5-2 → 6-2 G. Dimitrov 15-0 5-1 → 5-2 R. Federer 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 R. Federer 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 G. Dimitrov 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 R. Federer 15-0 15-15 0-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

R. Federer – G. Dimitrov

00:55:03

3 Aces 1

0 Double Faults 3

62% 1st Serve % 59%

20/24 (83%) 1st Serve Points Won 18/29 (62%)

12/15 (80%) 2nd Serve Points Won 9/20 (45%)

0/0 (0%) Break Points Saved 4/8 (50%)

8 Service Games Played 8

11/29 (38%) 1st Return Points Won 4/24 (17%)

11/20 (55%) 2nd Return Points Won 3/15 (20%)

4/8 (50%) Break Points Won 0/0 (0%)

8 Return Games Played 8

32/39 (82%) Total Service Points Won 27/49 (55%)

22/49 (45%) Total Return Points Won 7/39 (18%)

54/88 (61%) Total Points Won 34/88 (39%)