WTA Doha: Petra Kvitova vince anche a Doha (Video)

Petra Kvitova ha conquistato questo pomeriggio il torneo WTA Premier Five di Doha.

In finale la mancina ceca, numero 21 Wta e 16esima testa di serie, reduce dal titolo a San Pietroburgo (è in serie positiva da 12 incontri, compresi i due di Fed Cup), ha battuto in rimonta Garbine Muguruza con il risultato di 36 63 64 dopo 2 ore e 17 minuti di partita.

Per Petra si tratta del 22 esimo titolo conquistato in carriera nel circuito maggiore.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set la Kvitova ha pizzato il break decisivo nel sesto gioco (ai vantaggi dal 40-30), prima di chiudere la partita per 6 a 4, dopo aver tenuto a 15 l’ultimo game di battuta dell’incontro.

WTA Doha Premier 5 | Cemento | $3.198.000 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [8] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs [G] Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko



WTA Doha Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez [8] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez [8] 3 3 Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko 6 6 Vincitori: DABROWSKI / OSTAPENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 G. Dabrowski / Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Klepac / José Martínez Sánchez 2-2 G. Dabrowski / Ostapenko 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Dabrowski / Ostapenko 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Dabrowski / Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 3-5 G. Dabrowski / Ostapenko 15-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 G. Dabrowski / Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 1-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 G. Dabrowski / Ostapenko 0-0

2. [16] Petra Kvitova vs [4] Garbiñe Muguruza (non prima ore: 16:00)



WTA Doha Petra Kvitova [16] Petra Kvitova [16] 3 6 6 Garbiñe Muguruza [4] Garbiñe Muguruza [4] 6 3 4 Vincitore: P. KVITOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 G. Muguruza 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-2 P. Kvitova 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 P. Kvitova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 1-2 G. Muguruza 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 5-2 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Muguruza 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 P. Kvitova 40-15 40-30 2-5 → 3-5 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 1-5 → 2-5 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 ace 0-5 → 1-5 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 0-4 → 0-5 P. Kvitova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-3 → 0-4 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Kvitova 0-15 df 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 G. Muguruza 40-15 40-30 0-0 → 0-1

6 Aces 36 Double Faults 462% 1st Serve % 69%41/58 (71%) 1st Serve Points Won 42/63 (67%)17/35 (49%) 2nd Serve Points Won 14/28 (50%)9/11 (82%) Break Points Saved 5/8 (63%)14 Service Games Played 1421/63 (33%) 1st Return Points Won 17/58 (29%)14/28 (50%) 2nd Return Points Won 18/35 (51%)3/8 (38%) Break Points Won 2/11 (18%)14 Return Games Played 1458/93 (62%) Total Service Points Won 56/91 (62%)35/91 (38%) Total Return Points Won 35/93 (38%)93/184 (51%) Total Points Won 91/184 (49%)