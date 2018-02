Roger Federer contento per la partita contro Seppi e pensa ancora a Dubai?

Parla Roger Federer dopo l’approdo in finale nel torneo ATP 500 di Rotterdam.

“Non ero sicuro di vincere con Andreas, ma ho iniziato a servire meglio e anche sulla parte offensiva sono stato in grado di mettere pressione. Spesso questa settimana rimanevo fermo dietro e perdevo il punto, stavolta ho fatto bene col gioco di transizione ed ero pronto ad andare a rete. Col grande tie-break giocato nel secondo set, sento di aver meritato la vittoria. È una sensazione bellissima essermi ripetuto dopo essere tornato numero uno ieri. Ho giocato forse il mio match migliore nel torneo”.

“Dimitrov è in grande forma. Lo scorso anno ha avuto un’ottima stagione e quest’anno ha iniziato in modo solido, è fresco e ha lavorato tanto nella off-season. La fiducia guadagnata sarà cruciale da qui in avanti se vuole rimanere in top 5 o forse anche andare più in alto. Servire bene mi aiuterebbe in questo incontro”.

Cambio per Dubai?: “Ci sto ancora pensando se giocare o meno Dubai tra dieci giorni.”