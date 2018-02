ATP Rotterdam: ottimo Seppi, ma troppo Federer. Con un allungo da campione nel primo parziale ed un tiebreak perfetto Roger supera l’azzurro in due set. Sfiderà Dimitrov in finale (Video)

Bella serata di tennis a Rotterdam, grazie ad un Federer regale ma anche ad un Andreas Seppi estremamente positivo. Sceso in campo senza niente da perdere e forte di uno stato di forma notevole, l’azzurro ha disputato una partita di ottimo livello, sotto tutti i punti di vista. Ha servito piuttosto bene, il dritto non l’ha mai tradito, ed anzi gli ha portato punti importanti in varie fasi del match. Ha spesso dominato lo scambio sulla diagonale di rovescio ed ha trovato alcune accelerazioni notevoli. Tennis pratico, preciso, ordinato, e discretamente continuo. Reattivo e con grande tempo sulla palla, Seppi ha retto alla pari contro un grande Federer per buona parte del match, e poche volte ha perso campo nello scambio. Con un tennis così buono, come è possibile che abbia perso? Beh… dall’altra parte della rete c’era Mr. Federer, e che Federer… Dopo un inizio un po’ contratto (come in tutta la settimana, vissuta con grande emozione per la rincorsa alla vetta), si è sciolto ed ha iniziato a produrre il suo miglior tennis. Quella sinfonia tecnica magistrale che gli consente di trovare da ogni posizione la giocata vincente, il colpo aggressivo, l’Ace, il tocco delicato, il cambio di ritmo che ti spezza le gambe, l’accelerazione che flirta con la riga. Quando Roger ha alzato il livello, anche un ottimo Seppi non è riuscito a contenerlo, non ci riesce praticamente nessuno, ancor meno in condizioni indoor. Andreas è stato bravissimo a contro brekkare Roger nel primo set, a spingere e crederci fino all’ultimo punto; ma quando lo svizzero ha cambiato marcia non è riuscito a reggere. Solo un piccolo appunto mi sento di fare all’azzurro: in un paio di fasi del match Federer è calato con la prima; pochi punti, ma lì forse Andy doveva prendersi un rischio totale alla risposta per provare a mettere la testa avanti. Piccolezze, in un match davvero ben giocato, che ha regalato un buonissimo tennis e divertito il pubblico olandese. Seppi torna a casa con una delle migliori settimane in carriera. Con pochissimi punti da difendere per diverse settimane, potrà salire molto in classifica. Per un “vecchietto” come lui, che in troppi davano già per “finito”, niente male…

Ecco la cronaca della semifinale.

Seppi inizia al servizio, gioca preciso, cercando di non regalare, ma anche spingendo. Federer spedisce in rete una volee facile che vale ad Andreas il 15 del game. 1-0 Seppi, che in risposta nel secondo punto trova un lob spettacolare. Inizia senza paura l’azzurro, spinge e forza Roger all’errore. 30-40, immediata palla break per Seppi. Roger piazza l’Ace. Di nuovo incerto con il dritto al volo il n.1, altro errore e seconda palla break per Andy. Si scambia, comanda Seppi ma esagera col cross di rovescio, largo. Un altro Ace vale il punto del game allo svizzero, 1 pari. L’azzurro spinge molto bene dal centro, fa correre il rivale che arriva con un filo di ritardo e concede qualcosa. Andreas invece sfrutta al massimo la combinazione prima di servizio e dritto aggressivo a chiudere. Si va ai vantaggi. Colpo dopo colpo cambia ritmo Roger, “monta” sopra ai drive di Seppi. Palla break Federer. Ed il break arriva, per un dritto a tutta dell’azzurro che esce di pochissimo. 2-1 Federer e servizio. Andreas continua a macinare il suo tennis in progressione, tenendo lo scambio con ottima lunghezza, e forzando l’errore dello svizzero. 15-30. Ancora un Ace, a ricacciare “indietro” l’azzurro, e poi Roger alza al massimo il ritmo, trovando un dritto in totale anticipo bellissimo, imprendibile. Ma anche Seppi spinge, disegna il campo col rovescio. Bel match dal punto di vista tecnico. Un errore di Roger porta una chance di break ad Andy, che se la gioca alla grande, con un dritto cross veloce e preciso forza l’errore di Federer. Contro break Seppi, 2 pari. Bel match, alto ritmo. Il rovescio di Andreas fila preciso, il tempo sulla palla è perfetto, come in tutta la settimana. Vince un game con autorità, 3-2 Seppi, che alla risposta continua a spingere. Roger deve attaccare e forzare i colpi per trovare il punto. 3 pari. Settimo game, sale la tensione e Federer alza il livello. L’azzurro continua a spingere ma senza la prima, e sbaglia qualcosa. 15-40, due palle break per Roger. Cancella la prima con un bel servizio, ma niente può sulla seconda, Federer entra in campo col dritto e chiude con un vincente imprendibile dal centro. Break Federer, 4-3 avanti. Forse del vantaggio, la prima di Roger prende ritmo e in un amen vola 5-3, incluso un tocco di rovescio sotto rete di una difficoltà inenarrabile. Adesso è un Federer-show, più sciolto lascia mulinare il braccio, con accelerazioni ed angoli bellissimi. Seppi comunque ci prova, spinge ed attacca, ma non riesce a tenere questi ritmi. Crolla 0-40, tre set point per n.1. Buono il secondo, risposta di rovescio “da doppista” ed attacco a chiudere. 6-3 Federer. Un set in cui l’azzurro ha giocato molto bene ed ha tenuto il campo alla grande fino allo strappo del 4-3, quando Roger ha cambiato ritmo e non c’è più stato niente da fare.

Secondo set, Federer alla battuta. Ha preso ritmo Roger, braccio sciolto e piedi veloci, difficile contenere le sue accelerazioni, i cambi di ritmo e la precisione dei colpi. 1-0 Federer, quarto game di fila per lui. Anche alla risposta lo svizzero è aggressivo, ma Andreas regge trovando alcuni dritti profondi e precisi. Muove lo score, uno pari. Nei turni di servizio dello svizzero si gioca poco, ottime prime e subito un colpo quasi definitivo, inclusa una smorzata deliziosa che taglia le gambe all’azzurro. 2-1 Federer, in totale sicurezza. Si difende con le unghie Andreas, aggrappato al servizio ed al miglior rovescio. Nella sinfonia tennistica di Roger, la sostanza dell’azzurro è notevole e tiene a galla barca, sbanda ma non affonda. Il set avanza seguendo i turni di servizio, facili per Roger, più complessi per Andy. Il set scorre via rapido, senza grandi sussulti agonistici ma con diverse giocate di pura classe, anche da parte dell’azzurro che tiene il campo molto bene; come nel passante in corsa del nono game, un’uncinata di puro polso strettissima, notevole. 5-4 Federer, Seppi serve per restare nel match, e non parte bene… 0-15. Trova un paio prime potenti al corpo, ideali per non dare angolo allo svizzero alla risposta. Spinge e si prende di forza il punto Andreas, 5 pari. Roger resta in totale controllo al servizio, nonostante alcune risposte pregevoli di Seppi. 6-5 Federer, di nuovo tutta la pressione sull’altoatesino. …e di pressione ne mette ancor più Roger con una accelerazione fulminante lungo linea. Seppi non si scompone, macina tennis preciso e continuo, e trova anche bell’Ace esterno. Con una schermaglia sotto rete vinta, Andreas impatta a 6, deciderà il tiebreak. Grande inizio per l’azzurro, ribalta lo scambio e chiude con un drittone cross imprendibile, 1-0. Momento altamente spettacolare del match: attacco in contro tempo di Roger, chiuso con un tocco sotto di grande classe. 1 pari. Segue uno scambio ad altissima velocità, con Seppi che non regge l’ennesima pallata quasi sulla riga. 2-1 Federer con tre punti contro il servizio. Attacco lungo linea e volee in sicurezza, 3-1 avanti Roger, e 4-1 con un altro attacco, lunghissimo, a mettere estrema pressione a Seppi che arriva in corsa e non trova il passante. Risposta sulla riga di Federer, Andy non è veloce e scendere sulle ginocchia ed il rovescio muore in rete. 5-1 Roger, ormai in controllo. 6-3, tre set point per lo svizzero. Ancora avanti, volee difensiva profonda e quindi chiusura agevole. Game set match Federer. Partito piano, si è sciolto ed ha divertito il pubblico con momenti di tennis notevoli. Momenti “Federer”. Ma tantissimi applausi a Seppi. Ha giocato una partita eccellente, con questo tennis avrebbe perso da pochissimi… Continuando così ci farà divertire. Domani Federer sfiderà Dimitrov in una finale che promette grande spettacolo.

Marco Mazzoni

@marcomazz