Roger Federer e la prima dichiarazione da n.1 del mondo: “quando sei più grande sai che devi forse lavorare il doppio quindi questo ha un significato maggiore” (con il video delle lacrime di Roger)

“Che straordinario percorso è stato per me ritornare al numero uno, uno se non il più importante traguardo nel nostro sport.

A volte arrivi lì perché giochi molto bene. A volte cerchi di toglierlo a qualcuno che meritava di essere lì e quando sei più grande sai che devi forse lavorare il doppio quindi questo ha un significato maggiore, speciale, tornare numero uno e godermelo qui a 36, quasi 37 anni.

Non penso possa essere una priorità restare in vetta, bisogna fare tanto per riuscici. Dopo lo scorso Wimbledon sentivo però di avere una chance di tornarci”

“Prossimo torneo Indian Wells e non giocherò a Dubai. La prima volta che sono diventato numero uno è stato nel 2004, tantissimo tempo fa. ”

“È stato particolarmente bello oggi, sono solo contento di giocare a tennis ogni giorno.

Penso di essere stato molto calmo oggi. Mi sono svegliato dopo aver dormito bene e ho guardato le Olimpiadi invernali per 3-4 ore, prima di arrivare al torneo.

Sapevo cosa volevo fare e come volevo giocare. Avevo fiducia. Tante persone mi hanno chiesto oggi come riesca a gestire tutta questa pressione. Penso che tutti i big match giocati negli anni mi aiutino. Perdere il primo set mi ha ricordato che dovevo prendermi io la vittoria e che non me l’avrebbe regalata.

Ho dovuto cambiare piano e ho iniziato a giocare più aggressivo. Mi godrò il momento. Ho già bevuto un bicchiere di champagne e ne berrò un altro più tardi. C’era anche Severin Luth che è arrivato qui, è stata una sorpresa inaspettata”