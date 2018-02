Challenger Morelos: Il Tabellone di Quali. Presenza di Francesco Ferrari.

Challenger Morelos | Cemento | $50.000

(1) Fanselow, Sebastian vs Bye

Roelofse, Ruan vs Gonzales, Ruben

Batalla, Juan Ignacio vs (WC) Betancourt Gonzalez, Patricio

Maytin, Roberto vs (8) Agamenone, Franco

(2) Aragone, JC vs Bye

(WC) Lopez Villasenor, Gerardo vs Schnur, Max

(WC) Arevalo, Isaac Arturo vs (WC) Fortin, Michel-Alexandre

Mendoza, Alejandro vs (6) Song, Evan

(3) Gomez, Emilio vs Halebian, Alexios

Aramburu Contreras, Ivar Jose vs Arias, Boris

Saraiva, Bernardo vs Martinez, Luis David

Romboli, Fernando vs (7) Zeballos, Federico

(4) Barrios Vera, Marcelo Tomas vs Ferrari, Francesco

Gomez, Lucas vs Rodriguez Rodriguez, Jose Antonio

Aramburu, Aitor vs (WC) Hernandez, Juan Alejandro

(WC) Olaya, Jorge vs (5) Cid Subervi, Roberto

Cancha Central – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 9:00 am)

1. [WC] Gerardo Lopez Villasenor vs Max Schnur

2. [3] Emilio Gomez vs Alexios Halebian

3. Lucas Gomez vs Jose Antonio Rodriguez Rodriguez

4. [2] JC Aragone vs [WC] Gerardo Lopez Villasenor OR Max Schnur (non prima ore: 21:00)

5. Juan Ignacio Batalla OR [WC] Patricio Betancourt Gonzalez vs Roberto Maytin OR [8] Franco Agamenone (non prima ore: 22:00)

6. [4] Marcelo Tomas Barrios Vera OR Francesco Ferrari vs Lucas Gomez OR Jose Antonio Rodriguez Rodriguez (non prima ore: 23:30)

7. Aitor Aramburu OR [WC] Juan Alejandro Hernandez vs [WC] Jorge Olaya OR [5] Roberto Cid Subervi (non prima ore: 01:00)

Grand Stand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 9:00 am)

1. [WC] Isaac Arturo Arevalo vs [WC] Michel-Alexandre Fortin

2. Juan Ignacio Batalla vs [WC] Patricio Betancourt Gonzalez

3. [4] Marcelo Tomas Barrios Vera vs Francesco Ferrari

4. [WC] Isaac Arturo Arevalo OR [WC] Michel-Alexandre Fortin vs Alejandro Mendoza OR [6] Evan Song (non prima ore: 21:00)

5. [1] Sebastian Fanselow vs Ruan Roelofse OR Ruben Gonzales (non prima ore: 22:00)

Cancha 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 9:00 am)

1. Ruan Roelofse vs Ruben Gonzales

2. Roberto Maytin vs [8] Franco Agamenone

3. Fernando Romboli vs [7] Federico Zeballos

4. [WC] Jorge Olaya vs [5] Roberto Cid Subervi

5. [3] Emilio Gomez OR Alexios Halebian vs Ivar Jose Aramburu Contreras OR Boris Arias (non prima ore: 22:00)

Cancha 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 9:00 am)

1. Alejandro Mendoza vs [6] Evan Song

2. Ivar Jose Aramburu Contreras vs Boris Arias

3. Bernardo Saraiva vs Luis David Martinez

4. Aitor Aramburu vs [WC] Juan Alejandro Hernandez

5. Bernardo Saraiva OR Luis David Martinez vs Fernando Romboli OR [7] Federico Zeballos (non prima ore: 22:00)