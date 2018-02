ATP Delray Beach: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana.

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $556.010

(1) Fratangelo, Bjorn vs (Alt) Krueger, Mitchell

Kozlov, Stefan vs (8) Ramanathan, Ramkumar

(2) Norrie, Cameron vs Broady, Liam

(Alt) Smith, John-Patrick vs (7) Escobedo, Ernesto

(3) Smyczek, Tim vs King, Darian

(WC) Kozlov, Boris vs (6) Bublik, Alexander

(4) Laaksonen, Henri vs (WC) Skugor, Franko

Polansky, Peter vs (5) Menendez-Maceiras, Adrian

STADIUM – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. John McEnroe / Jan-Michael Gambill vs Fernando Gonzalez / Jesse Levine

2. Mardy Fish vs Greg Rusedski (non prima ore: 20:30)

3. Jesse Levine vs Jan-Michael Gambill (non prima ore: 00:00)

4. Fernando Gonzalez vs Mardy Fish (non prima ore: 02:00)

COURT 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Tim Smyczek vs Darian King

2. [Alt] John-Patrick Smith vs [7] Ernesto Escobedo

3. [1] Bjorn Fratangelo vs [Alt] Mitchell Krueger

4. Peter Polansky vs [5] Adrian Menendez-Maceiras (non prima ore: 23:00)

COURT 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Boris Kozlov vs [6] Alexander Bublik

2. [2] Cameron Norrie vs Liam Broady

3. Stefan Kozlov vs [8] Ramkumar Ramanathan

4. [4] Henri Laaksonen vs [WC] Franko Skugor