ATP Rotterdam: ottimo Andreas Seppi, con un tennis solido supera in tre set Medvedev e si regala la semifinale vs. Federer (di M. Mazzoni e VIDEO)

Che settimana per Andy Seppi! Dopo la bellissima vittoria vs Zverev, l’altoatesino conferma l’eccellente momento di forma ed il feeling straordinario con Rotterdam sconfiggendo il russo Medvedev in tre set. Una vittoria importante, sofferta, che gli apre la porta per la semifinale contro Federer, fresco di n.1. E’ stata una partita tutt’altro che facile, perché il russo in più fasi del match è stato ingiocabile alla battuta e assai temibile con le sue accelerazioni violente dal fondo. La bravura di Andreas è stata nel contenere queste “sfuriate” e tenere per tutto il match un livello alto, senza veri cali e con grandissima sostanza. L’incontro è stato molto tirato, tanto che la differenza a favore dell’azzurro è venuta dalla sua superiore costanza di rendimento e dalla lucidità nel piazzare qualche giocata nei momenti decisivi. Seppi ha condotto quasi tutto il match come ritmo, ha servito con altissime percentuali (soprattutto nel primo set, quasi perfetto), ha prodotto un tennis estremamente efficace nei momenti chiave. Rischi calcolati, per punti pesantissimi. Così è andato il tiebreak del primo set, e la fase centrale del terzo, quando è scappato via, affondando i colpi nelle indecisioni del rivale. Ottimo anche il rendimento del dritto, pochi errori e tante aperture di campo che gli hanno fruttato alti dividenti. Un Seppi davvero positivo, fisicamente reattivo e come sempre molto lucido sul piano tattico. Si potrebbe dire più “giocatore” del rivale, grande colpitore ma ancora assai disordinato e discontinuo. Ecco la cronaca di questa partita, molto lottata ed a tratti interessante anche sul piano dello spettacolo.

Si inizia con Medvedev al servizio. Quattro pallate e via, il russo tiene a zero il servizio, e parte molto aggressivo anche alla risposta. Seppi non si fa intimorire, dal centro spinge col dritto cercando di tenere in mano il gioco e soprattutto di muovere il rivale, che non eccelle nella corsa laterale. Il primo scambio di ritmo lo vince Daniil, molto preciso col dritto (colpo mediamente meno sicuro nel suo repertorio). Andy non regge sulla diagonale destra, prima palla break per il russo. La cancella Seppi con servizio e dritto. 1 pari. Medvedev al servizio concede le briciole, la prima è entrata subito in ritmo, ed il colpo successivo è quasi sempre molto incisivo. Mangia il campo e non concede chance all’azzurro. Andreas invece macina il suo tennis in progressione, tiene buona lunghezza nei colpi e non regala niente. Anche il dritto è fluido sulle palle veloci e poco lavorate del russo. 2 pari. Il set avanza spedito seguendo i turni di servizio, seguendo questo canovaccio. Non grandi scambi, pochi vincenti, tennis fin troppo lineare. Seppi non incide alla risposta; Medvedev non riesce a ribaltare lo scambio quando parte alla risposta. Ottavo gioco, il primo scossone del match. Andy sbaglia un paio di dritti (brutto uno a rete, su di una palla docile in scambio) e 15-40, altre due palle break per il russo. Cancella la prima con un attacco preciso; si prende un grande rischio nella seconda, pizzicando la riga con un dritto inside out dal centro. Si salva l’azzurro, 4 pari. Sale la tensione, Seppi diventa chirurgico nelle sue scelte, incluso un attacco chiuso con una demi volee splendida (ed un filo fortunata). Si va ai vantaggi, ed un doppio fallo costa la prima palla break a Daniil. Si scambia, si esplora tutto il campo, Andreas prende l’iniziativa e dalla diagonale di rovescio tenta un cambio lungo linea di dritto, ma sbaglia. Medvedev a fatica tiene il servizio, avanti 5-4. Seppi in questa fase è molto centrato, aggressivo e preciso, riesce a chiudere gli scambi in sicurezza e trova anche l’Ace che gli vale il 5 pari. Si arriva al tiebreak, giusta conclusione per un set estremamente equilibrato. Splendido il secondo punto, vinto da Seppi dopo una schermaglia con un taglio di rovescio in avanzamento di quelli “doc”. 2-1 Andreas. Primo mini break nel quinto punto, un drive profondo dell’azzurro è mal gestito dal rovescio di Medvedev, e muore in rete. 3-2 Seppi e poi 4-2, bella prima. Altra botta esterna di servizio, all’incrocio delle righe. 5-2 avanti Andy. Resta in scia Daniil con due prime solide, 4-5. Rocambolesco il decimo punto, con Medvedev che scappa avanti ma non riesce a chiudere con la volee alta. 6-4, due set point Seppi. Basta il primo, lungo un dritto del russo in scambio. 7-6 Seppi, un set vinto di misura ma meritato perché l’azzurro ha concesso pochissimo, tenuto altissima la percentuale di prime (aspetto questo determinante), governato in sicurezza lo scambio ed è stato perfetto nel tiebreak, il momento decisivo.

Secondo set, Seppi inizia alla battuta. Daniil cerca di cambiare ritmo, approfitta di un paio di incertezze dell’azzurro e vola 15-40, due palle break immediate. Il break arriva, con una risposta imprendibile di rovescio (fin troppo timido il russo con il suo miglior colpo di scambio nel primo set). Break Medvedev, 1-0 avanti. Non sfrutta il momento favorevole, parte bene al servizio ma si incarta, tira una pallata fuori per troppa fretta e poi con un doppio fallo restituisce il break a Seppi. Ringrazia Andy, ritrova la prima e tiene il servizio, salendo 2-1. Troppo nervoso il russo, accelera i tempi e sbaglia, esternando il suo nervosismo. Forse anche per calmarsi chiama il trainer (fascia alla coscia sinistra, che porta dall’inizio del match), ma rientra in campo ancora in confusione. Il dritto non sta più letteralmente in campo, eccede nell’accelerare. Sotto 0-30 lo aiuta il servizio, chiude gli occhi e tira, a tutta, e gli va bene. Sul filo del rasoio, impatta sul 2 pari. L’italiano non si fa distrarre dal tennis irregolare e dalla rabbia del rivale, ed anche da qualche passo incerto, a sottolineare il problema fisico, forse ora riacutizzato. Resta focalizzato Seppi, serve in sicurezza e sale 3-2. Medvedev si è calmato, è tornato in partita, come dimostra il passante splendido di rovescio che fulmina l’attacco di Andreas. Un dritto potentissimo di Daniil sul 30 pari gli vale una palla break, che trasforma con un altra progressione incontenibile, l’azzurro non può niente. Break Medvedev, 4-3 e servizio. Travolgente il russo in questa fase, anche alla battuta, scatenato. 5-3 Medvedev. Seppi resta in scia, in meno di un minuto sale 4-5. Daniil serve per chiudere il set. Primo punto incerto, poi lascia partire un rovescio cross in salto bellissimo, imprendibile. Altra mazzata in acclerazione, e due set point Medvedev. Servizio esterno, maligno, Seppi spedisce in rete. 6-4 Medvedev, un parziale vinto con quello strappo violento a metà set, quando ha lasciato mulinare a tutta il braccio trovando 10 minuti di grande tennis. Poco ha potuto Seppi per contenerlo.

Terzo set, Seppi inizia al servizio, ed è un game complicato perché la prima va e viene. Sul 30 pari una seconda è troppo centrale, con poco spin, e Daniil entra a tutta col rovescio, trovando la riga. Palla break Medvedev, che l’azzurro annulla con una gran prima al centro. 1-0 Seppi. Il russo serve come un treno, si gioca poco nei suoi turni di battuta. Andreas intuisce il momento delicato del match, con il rivale molto aggressivo, e gioca estremamente accorto, con prime solide per coprirsi e scambi di ritmo ma senza rischio eccessivo. La tattica funziona, sale 2-1, ed alla risposta è molto preciso. Prima uno scambio molto “smart”, poi un dritto lungo linea perfetto, a castigare una posizione di campo errata del rivale. Daniil cade “in trappola”, esagera nella spinta e regala un punto che gli costa lo 0-40, tre palle break Seppi. Forza ancora il russo, il dritto vola via di poco. Break Seppi, che ringrazia per i regali di Medvedev, ma bravissimo a giocare un tennis tattico ed efficace, castigando la prima indecisione del rivale. Lo strappo non è decisivo, perché Medvedev ritrova precisione nello scambio, eleva la velocità e forza un paio di errori di Andreas. Contro break Medvedev, tutto da rifare. E’ un momento un po’ caotico del match, si va a strappi tra accelerazioni di qualità ed errori, soprattutto da parte del russo che pare crollare e poi si riprende. Sesto game, l’azzurro sale in cattedra di nuovo, risponde molto bene e mette pressione al russo. Daniil si imballa, commette un paio errori davvero gravi, dritti mal giocati sia tecnicamente che tatticamente, troppa fretta (tensione mal gestita). A 15 Seppi strappa il servizio, avanti 4-2. C’è lotta, la palla corre veloce negli scambi, ed Andy sul 30 pari trova un dritto splendido, vincente, sulla riga. E’ il “pugno” del k.o. 5-2 Seppi, ad un passo dalla semifinale di Rotterdam. Medvedev accusa il colpo, la prima non punge, errori. 15-40, due match point Seppi. Li annulla il russo, più di rabbia che altro, con un paio di pallate in spinta totale. Arriva un terzo match point, ma la risposta di dritto aggressiva finisce in rete. Medvedev soffrendo resta vivo nel match, 3-5, l’azzurro serve per chiudere il match. Sul 15 pari trova un passante di dritto straordinario, in corsa, difficilissimo. La tensione è altissima, Daniil ci prova lasciando correre a tutta il braccio. 30 pari… La risposta del russo è larga, quarto match point, il primo con il servizio. La prima è precisa, la risposta in rete, game set match Seppi! Una grande soddisfazione per l’azzurro, che 10 anni dopo la splendida vittoria su Nadal, si regala una favola ancor più grande in Olanda. Servirà più di una impresa per battere Federer, ma sognare non costa nulla.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



ATP Rotterdam Andreas Seppi Andreas Seppi 7 4 6 Daniil Medvedev Daniil Medvedev 6 6 3 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-2 → 5-3 A. Seppi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Seppi 15-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 D. Medvedev 0-15 0-40 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 ace 30-0 ace 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 A. Seppi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df df 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 5-5 → 5-6 A. Seppi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df ace 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Medvedev 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Seppi – D. Medvedev

02:03:08

15 Aces 6

1 Double Faults 7

73% 1st Serve % 64%

56/74 (76%) 1st Serve Points Won 44/63 (70%)

10/27 (37%) 2nd Serve Points Won 19/35 (54%)

4/7 (57%) Break Points Saved 5/8 (63%)

16 Service Games Played 15

19/63 (30%) 1st Return Points Won 18/74 (24%)

16/35 (46%) 2nd Return Points Won 17/27 (63%)

3/8 (38%) Break Points Won 3/7 (43%)

15 Return Games Played 16

66/101 (65%) Total Service Points Won 63/98 (64%)

35/98 (36%) Total Return Points Won 35/101 (35%)

101/199 (51%) Total Points Won 98/199 (49%)

81 Ranking 57

33 Age 22

Bolzano, Italy Birthplace Moscow, Russia

Caldaro, Italy Residence Monte Carlo, Monaco

6’3″ (190 cm) Height 6’6″ (198 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 179 lbs (81 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2014

4/3 Year to Date Win/Loss 6/2

0 Year to Date Titles 1

3 Career Titles 1

$8,986,730 Career Prize Money $1,101,322