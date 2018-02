WTA Dubai: I risultati del Primo Turno di Quali. Esordio ok per Camila Giorgi e Sara Errani

Camila Giorgi ha superato il primo turno nelle qualificazioni del torneo WTA Premier di Dubai.

La 26enne di Macerata, numero 61 Wta e nona testa di serie delle “quali”, ha sconfitto per 62 63 la giapponese Hibino. Prossima avversaria per la marchigiana la russa Sofya Zhuk, 18 anni, numero 145 del ranking mondiale.

Sara Errani, numero 141 Wta, ha sconfitto all’esordio la giapponese Shuko Aoyama, numero 349 del ranking mondiale, in tabellone come “alternate” in due set.

Domani al secondo turno affronterà l’americana Bernarda Pera, classe 1994 e n.113 WTA.

WTA Dubai Premier | Cemento | $2.623.485 – 1° Turno Quali

Court 1 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Yafan Wang vs [8] Maria Sakkari



2. [WC] Ons Jabeur vs [WC] Fatma Al Nabhani



3. [10] Aryna Sabalenka vs Lin Zhu



4. [3/WC] Samantha Stosur vs [Alt] Ankita Raina



Court 2 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Kristina Kucova vs Su-Wei Hsieh



2. [2] Lesia Tsurenko vs Ying-Ying Duan



3. Sara Errani vs [Alt] Shuko Aoyama



4. Chantal Skamlova vs Miyu Kato



Court 3 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Qiang Wang vs Valentyna Ivakhnenko



2. Alexandra Dulgheru vs Sofya Zhuk



3. Nao Hibino vs [9] Camila Giorgi



4. [Alt] Veronika Kudermetova vs [Alt] Katarina Zavatska



Court 7 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Junri Namigata vs Danka Kovinic



2. Bernarda Pera vs [7] Marketa Vondrousova



3. Christina Mchale vs Amandine Hesse



4. [WC] Eden Silva vs [6] Zarina Diyas



Il Nuovo Tabellone di Quali

(10) Sabalenka, Aryna vs Zhu, Lin

Skamlova, Chantal vs Kato, Miyu

Errani, Sara vs (Alt) Aoyama, Shuko

Pera, Bernarda vs (7) Vondrousova, Marketa

(2) Tsurenko, Lesia vs Duan, Ying-Ying

(WC) Jabeur, Ons vs (WC) Al Nabhani, Fatma

(Alt) Kudermetova, Veronika vs (Alt) Zavatska, Katarina

(WC) Silva, Eden vs (6) Diyas, Zarina

(3/WC) Stosur, Samantha vs (Alt) Raina, Ankita

Mchale, Christina vs Hesse, Amandine

Kucova, Kristina vs Hsieh, Su-Wei

Wang, Yafan vs (8) Sakkari, Maria

(4) Wang, Qiang vs Ivakhnenko, Valentyna

Namigata, Junri vs Kovinic, Danka

Dulgheru, Alexandra vs Zhuk, Sofya

Hibino, Nao vs (9) Giorgi, Camila