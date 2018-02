Challenger Bergamo: Il Tabellone di Qualificazione. Sono 15 gli azzurri ai nastri di partenza.

Challenger Bergamo | Indoor | e64.000

(1) Grigelis, Laurynas vs Carli, Cristian

Huesler, Marc-Andrea vs Bortolotti, Marco

Masur, Daniel vs Sieber, Marc

Jankovits, Yannick vs (8) Pellegrino, Andrea

(2) Vanni, Luca vs Klein, Lukas

Nema, Patrik vs (WC) Cortinovis, Flavio

Galoppini, Davide vs Lescure, Mick

Jahn, Jeremy vs (6) Horansky, Filip

(3) Serdarusic, Nino vs (WC) Turchetti, Nicolo

(WC) Mora, Filippo vs Sijsling, Igor

Baldi, Filippo vs Geens, Clement

Bodmer, Adrian vs (7) Lamasine, Tristan

(4) Bega, Alessandro vs Doumbia, Sadio

(WC) Cipolla, Flavio vs Rodionov, Jurij

(WC) Arnaboldi, Federico vs (WC) Scainelli, Davide

Petrone, Alessandro vs (5) Basso, Andrea

ALZANO PALAZZETTO – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Marc-Andrea Huesler vs Marco Bortolotti

2. [1] Laurynas Grigelis vs Cristian Carli

3. Daniel Masur vs Marc Sieber

4. Yannick Jankovits vs [8] Andrea Pellegrino

5. [2] Luca Vanni vs Lukas Klein (non prima ore: 14:00)

6. Patrik Nema vs [WC] Flavio Cortinovis

7. Jeremy Jahn vs [6] Filip Horansky

8. Davide Galoppini vs Mick Lescure

TC CITTA’ DEI MILLE – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Adrian Bodmer vs [7] Tristan Lamasine

2. Filippo Baldi vs Clement Geens

3. [WC] Flavio Cipolla vs Jurij Rodionov

4. [4] Alessandro Bega vs Sadio Doumbia

5. [WC] Filippo Mora vs Igor Sijsling (non prima ore: 14:00)

6. [3] Nino Serdarusic vs [WC] Nicolo Turchetti

7. Alessandro Petrone vs [5] Andrea Basso

8. [WC] Federico Arnaboldi vs [WC] Davide Scainelli