LIVE Challenger Cherbourg: I risultati con il Live dettagliato dei Quarti di Finale. C’è Matteo Berrettini

Challenger Cherbourg | Indoor | e43.000 – Quarti di Finale

CENTRAL – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Tobias Kamke vs [WC] Constant Lestienne



CH Cherbourg Tobias Kamke Tobias Kamke 3 6 3 Constant Lestienne Constant Lestienne 6 4 6 Vincitore: C. LESTIENNE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 T. Kamke 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 C. Lestienne 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Kamke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Lestienne 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Kamke 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 T. Kamke 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Kamke 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Kamke 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Kamke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Mats Moraing vs [Q] Mikael Ymer (non prima ore: 13:30)



CH Cherbourg Mats Moraing Mats Moraing 6 6 Mikael Ymer Mikael Ymer 2 2 Vincitore: M. MORAING Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Moraing 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 M. Ymer 15-0 15-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 4-0 → 4-1 M. Moraing 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Moraing 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 6-2 M. Ymer 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Moraing 3-2 → 4-2 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Moraing 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Moraing 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Benjamin Bonzi / Constant Lestienne vs [2] Romain Arneodo / Tristan-Samuel Weissborn



CH Cherbourg Benjamin Bonzi / Constant Lestienne Benjamin Bonzi / Constant Lestienne 6 1 6 Romain Arneodo / Tristan-Samuel Weissborn [2] Romain Arneodo / Tristan-Samuel Weissborn [2] 3 6 10 Vincitori: ARNEODO / WEISSBORN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 B. Bonzi / Lestienne 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 B. Bonzi / Lestienne 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-4 → 1-5 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Bonzi / Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Bonzi / Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Weissborn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Bonzi / Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Arneodo / Weissborn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 B. Bonzi / Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Bonzi / Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Bonzi / Lestienne 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 R. Arneodo / Weissborn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 B. Bonzi / Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

4. [Q] Alexei Popyrin vs [2] Maximilian Marterer



CH Cherbourg Alexei Popyrin • Alexei Popyrin 40 1 Maximilian Marterer [2] Maximilian Marterer [2] A 1 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 M. Marterer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [7] Kenny De Schepper vs [4] Matteo Berrettini (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

De Schepper – Berrettini

157. Singles ranking 124.

29. 5. 1987 Birthdate 12. 4. 1996

left Plays right

In caso di vittoria sfiderà in semifinale

6. Goncalo Oliveira / Gleb Sakharov vs [4] Mikhail Elgin / Andreas Siljestrom



Il match deve ancora iniziare

7. [1] Antonio Sancic / Ken Skupski vs [3] Sander Gille / Joran Vliegen



Il match deve ancora iniziare