ATP Buenos Aires: Leonardo Mayer gioca bene, Fabio Fognini no e viene eliminato al secondo turno

Fabio Fognini esce di scena al secondo turno del torneo ATP 250 di Buenos Aires ($568.190, terra).

L’azzurro, testa di serie n.4, dopo il bye dell’esordio è stato eliminato in due set da Leonardo Mayer che si è imposto con il risultato di 63 63 in 1 ora e 14 minuti di partita.

Primo set: Fognini avanti per 3 a 2 e servizio a disposizione, mancava nel sesto gioco una palla del 4 a 2 e l’argentino piazzava il controbreak.

Sul 3 a 4 Fabio perdeva nuovamente il turno di battuta (a 30), con Leonardo che sulla palla break si conquistava il punto con una buona accellerazione di diritto che metteva in difficoltà Fabio che sbagliava il colpo successivo.

Sul 5 a 3 Mayer era perfetto alla battuta e teneva a 0 il servizio portando a casa la frazione per 6 a 3, piazzando un diritto vincente sul set point.

Secondo set: Sull’1 pari l’azzurro perdeva a 15 il servizio, mandando un diritto fuori di metri sulla palla break.

Sul 3 a 2 Mayer, dal 15-40, era bravo ad annullare due palle del controbreak con un ace e un bel diritto vincente portandosi poi sul 4 a 2.

La resa di Fognini arrivava sul 3 a 5, quando cedeva ancora una volta la battuta (a 30), con Leonardo che piazzava un nuovo break e chiudeva la contesa per 6 a 3, con l’azzurro che sul match point steccava il diritto dopo una buona risposta di rovescio del giocatore sudamericano.

Luego de 7 años argentina vuelve a tener 4 jugadores en los cuartos de final del #ArgentinaOpen, Leo #Mayer superó a Fabio #Fognini por 6-3 6-3. pic.twitter.com/WOSjB1RZQA — Julian Monedero (@MonederoJulian) 16 febbraio 2018

La partita punto per punto



ATP Buenos Aires Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 3 3 Leonardo Mayer Leonardo Mayer 6 6 Vincitore: L. MAYER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

F. Fognini – L. Mayer

01:13:25

2 Aces 4

2 Double Faults 0

67% 1st Serve % 64%

22/38 (58%) 1st Serve Points Won 26/32 (81%)

9/19 (47%) 2nd Serve Points Won 10/18 (56%)

2/6 (33%) Break Points Saved 2/3 (67%)

9 Service Games Played 9

6/32 (19%) 1st Return Points Won 16/38 (42%)

8/18 (44%) 2nd Return Points Won 10/19 (53%)

1/3 (33%) Break Points Won 4/6 (67%)

9 Return Games Played 9

31/57 (54%) Total Service Points Won 36/50 (72%)

14/50 (28%) Total Return Points Won 26/57 (46%)

45/107 (42%) Total Points Won 62/107 (58%)

22 Ranking 50

30 Age 30

Sanremo, Italy Birthplace Corrientes, Argentina

Arma di Taggia, Italy Residence Buenos Aires, Argentina

5’10” (177 cm) Height 6’3″ (190 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2003

7/2 Year to Date Win/Loss 2/3

0 Year to Date Titles 0

5 Career Titles 2

$9,563,740 Career Prize Money $4,888,480