Video del Giorno: Caroline Wozniacki si lamenta per i rumori della Niculescu

Il passaggio di Caroline Wozniacki ai quarti di finale del Premier 5 di Doha è stato segnato non solo dal solido tennis della campionessa dell’Australian Open , ma anche dalle lamentele che ha rivolto alla sua avversaria tramite il Giudice di Sedia.

Caroline era chiaramente arrabbiata per il rumore prodotto da Monica Niculescu quando colpiva la palla: “È l’unico modo in cui può vincere”, si è lamentata con l’arbitro, che ha scelto di non dargli ragione, rispondendo che era solo una sua opinione.

La Wozniacki ha anche imitato i suoni della sua avversaria.

"That's the only way she can win". Wozniacki complaining about Niculescu's grunts #QatarTotalOpen pic.twitter.com/ZYYRwsBHSk

— Ramona Toderaş (@RamonaToderas) 15 febbraio 2018