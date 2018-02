Caso Harrison-Young: Un ball boys “Non c’e stata alcuna menzione della razza”

L’ATP sta ancora indagando sull’incontro di primo turno dell’ATP 250 di New York, conclusosi con la vittoria di Ryan Harrison su Donald Young. Ryan è stato accusato dal rivale di avergli indirizzato insulti a sfondo razzista, ma Harrison ha negato il tutto dichiarando che nessun video potrà mai provare questa cosa perchè non esiste dato che non ha mai pronunciato quelle parole.

Ora è il turno di uno dei ball boys presente al momento del litigio: “Non c’e stata alcuna menzione della razza. Ci sono stati insulti da parte di Harrison e minacce di aggressione dopo l’incontro”.