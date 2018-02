Giochi Olimpici: L’ITF cambia le assegnazioni delle wild card

Ci saranno delle novità in vista da Tokyo 2020 nell’assegnare i sei degli otto inviti previsti da parte dell’ITF per partecipare al torneo olimpico di tennis.

Si qualificheranno i vincitori dei Giochi Panamericani, Asian Games e African Games, mentre per Europa e Oceania conteranno le classifiche ATP e WTA, ma con criteri diversi.

Per essere sicuri del pass olimpico però servirà, per tutti, essere nella top-300 nel ranking dell’8 giugno 2020 e che il proprio Paese non abbia già raggiunto il limite di quattro atleti.

“L’assegnazione di posti attraverso le Qualificazioni Continentali è un cambiamento significativo: crediamo possa favorire una maggiore partecipazioni di atleti di alto livello alle competizioni continentali, e anche allargare la base di nazioni che possono arrivare a competere nel Torneo Olimpico”. – ha dichiarato il presidente ITF David Haggety.

NORD E SUD AMERICA: 2 posti (vincitore e finalista) ai Giochi Panamericani del 2019 a Lima

ASIA: 1 posto (vincitore) ai Giochi Asiatici del 2018 a Jakarta e Palembang

AFRICA: 1 posto (vincitore) ai Giochi Africani del 2019 a Luksaka

EUROPA: 1 posto per il tennista dal ranking più alto di una nazione non rappresentata

OCEANIA: 1 posto per il tennista dal ranking più alto di una nazione non rappresentata