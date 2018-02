Boris Becker e la poca considerazione di Novak Djokovic: “Penso che Djokovic non riceva i complimenti che dovrebbe avere”

Boris Becker ha parlato di nuovo dei Big Four del circuito maschile. Il tedesco, che è stato allenatore di Novak Djokovic per tre anni, ritiene che il tennista serbo non riceva il dovuto credito dal pubblico, come Roger Federer e Rafa Nadal, che sono amati maggiormente dal pubblico.

In un’intervista, Becker ha dato la sua opinione sull’argomento: “Penso che Djokovic non riceva i complimenti che dovrebbe avere, ma è in un’epoca in cui ci sono due giocatori incredibili e popolari, come Federer e Nadal, e penso che questo sia un fattore determinante. Novak ha avuto ed ha una carriera incredibile ed è stato un privilegio per me aver lavorato con lui e con il suo team. Gli auguro il meglio e sono sicuro che potrà vincere altri major”, ha commentato Boris

A proposito di Murray, Becker crede che in un’altra epoca Murray avrebbe vinto più titoli Slam: “In un’altra epoca, forse avrebbe vinto più Slam per la sua qualità, ma questo è un periodo difficile nel tennis. La sua passione, il suo desiderio di ottenere il meglio da se stesso è eccezionale. Ha l’atteggiamento giusto per il successo e molti dei bambini che iniziano con il tennis dovrebbero imparare da lui. “