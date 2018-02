LIVE Challenger Cherbourg: I risultati con il Live dettagliato del Day 3. Luca Vanni al secondo turno. In serata in campo Matteo Berrettini (Video)

Buona la prima per Luca Vanni nel torneo challenger di Cherbourg.

Il 32enne di Castel del Piano, numero 288 del ranking mondiale, ha sconfitto per 76(2) 62 il bosniaco Tomislav Brkic, numero 234 Atp. Prossimo avversario per lui il tedesco Maximilian Marterer, numero 78 Atp e secondo favorito del tabellone.

CH Cherbourg Tomislav Brkic Tomislav Brkic 6 2 Luca Vanni Luca Vanni 7 6 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Vanni 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-5 → 2-6 T. Brkic 0-15 15-15 ace 15-40 30-40 2-4 → 2-5 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Brkic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 T. Brkic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Brkic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 T. Brkic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 L. Vanni 0-15 15-15 ace 30-15 40-30 ace ace 5-5 → 5-6 T. Brkic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 L. Vanni 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 T. Brkic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Brkic 15-0 30-0 2-3 → 3-3 L. Vanni 15-0 30-15 30-30 df 30-40 1-3 → 2-3 T. Brkic 15-0 15-15 15-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Brkic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Vanni 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Tomislav Brkicvs Luca Vanni1T5 Aces 133 Double Faults 261% 1st Serve % 65%31/46 (67%) 1st Serve Points Won 30/41 (73%)11/30 (37%) 2nd Serve Points Won 12/22 (55%)8/12 (67%) Break Points Saved 1/3 (33%)10 Service Games Played 1011/41 (27%) 1st Return Points Won 15/46 (33%)10/22 (45%) 2nd Return Points Won 19/30 (63%)2/3 (67%) Break Points Won 4/12 (33%)10 Return Games Played 1042/76 (55%) Total Service Points Won 42/63 (67%)21/63 (33%) Total Return Points Won 34/76 (45%)63/139 (45%) Total Points Won 76/139 (55%)

CH Cherbourg Jaume Munar Jaume Munar 3 6 Maximilian Marterer [2] Maximilian Marterer [2] 6 7 Vincitore: M. MARTERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Munar 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 M. Marterer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 ace 30-15 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Marterer 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-3 → 1-4 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

CH Cherbourg Kenny De Schepper [7] Kenny De Schepper [7] 0 0 Alexey Vatutin • Alexey Vatutin 0 0 Vincitore: K. DE SCHEPPER per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Vatutin 0-0

CH Cherbourg Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 5 6 Mats Moraing Mats Moraing 7 7 Vincitore: M. MORAING Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 1*-5 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 G. Oliveira 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Moraing 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Oliveira 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Moraing 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 G. Oliveira 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Moraing 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 G. Oliveira 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-1 → 2-2 M. Moraing 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Moraing 15-0 ace 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Moraing 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 G. Oliveira 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Moraing 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 4-5 G. Oliveira 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 M. Moraing 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-2 → 2-3 G. Oliveira 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Moraing 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Moraing 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

CH Cherbourg Gleb Sakharov Gleb Sakharov 40 6 4 Calvin Hemery [8] • Calvin Hemery [8] 30 2 1 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Hemery 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 G. Sakharov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 C. Hemery 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 G. Sakharov 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Hemery 0-40 15-40 1-0 → 2-0 G. Sakharov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Hemery 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-2 → 6-2 G. Sakharov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 G. Sakharov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Sakharov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CH Cherbourg Caio Silva / Thales Turini Caio Silva / Thales Turini 3 2 Romain Arneodo / Tristan-Samuel Weissborn [2] Romain Arneodo / Tristan-Samuel Weissborn [2] 6 6 Vincitori: ARNEODO / WEISSBORN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 C. Silva / Turini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Silva / Turini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Silva / Turini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Silva / Turini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Arneodo / Weissborn 30-0 3-5 → 3-6 C. Silva / Turini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Silva / Turini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 C. Silva / Turini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 C. Silva / Turini 0-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

