Video del Giorno: Il tennista “perde la testa” dopo la sconfitta

Sicuramente ai limiti dell’assurdo questo video.

Dopo la sconfitta il collegiale di Texas A&M porge all’avversario a rete una mano “bagnata”.

Sputare in mano prima di dare la mano al tuo avversario è un nuovo livello di sportività meschina e imbarazzante davvero. Povero Tennis!

Spitting in your hand before shaking your opponent’s is a new level of petty and embarrassing sportsmanship @AggieMTEN @12thMan @ITA_Tennis @NCAA pic.twitter.com/pVRxTOpy0k

— Rohith (@RKoneru1) 10 febbraio 2018