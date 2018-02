Video del Giorno: Litigata tra Ryan Harrison e Donald Young a sfondo razziale?

Ryan Harrison e Donald Young hanno avuto un momento molto caldo durante il primo turno dell’ATP 250 di New York.

In un momento in cui Harrison aveva chiuso un gioco di servizio complicato, ed era andato avanti per 4-3 nel primo set, i due hanno litigato al cambio di campo, con l’arbitro che si è diviso tra loro per evitare il peggio…

“È così che voi neri vi comportate?” parrebbe esser la frase rivolta da Harrison a Donald.

Young a fine partita ha dichiarato: “Sono scioccato e deluso, Ryan Harrison, per averti sentito dire quella frase, nel bel mezzo di un nostro match a New York. Pensavo che questo fosse uno sport di soli gentiluomini“.

La replica di Harrison: “Le accuse fatte da Donald Young dopo il nostro match sono assolutamente false. Sono estremamente deluso che qualcuno dica queste cose dopo una sconfitta in un match di tennis. Qualsiasi audio o video mi scagionerà al 100% ed incoraggio chiunque abbia le immagini a trovarle“.

This is all I saw of the DY – Harrison beef on The Tennis Channel @MrQuenchiAdams. pic.twitter.com/IVVbzDguHt — Chad (@CCSMOOTH13) 13 febbraio 2018