Fed Cup: Italia vs Spagna 2-1. Sara Errani batte anche Carla Suarez Navarro

Sara Errani porta in vantaggio l’Italia nella sfida contro la Spagna nel primo turno del World Group 2 di Fed Cup in corso di svolgimento in quel di Chieti (terra rossa indoor).

L’azzurra ha sconfitto nel terzo singolare la spagnola Carla Suarez Navarro con il risultato di 63 36 63 dopo 2 ore e 18 minuti di partita.

Nel primo set la Errani si portava sul 5 a 2, con doppio break.

Nel game seguente, sul 5 a 2, Sarita cedeva a 30 il turno di battuta, ma nel game successivo l’azzurra toglieva per la quinta volta nel match la battuta alla spagnola (ai vantaggi dal 40-15), piazzando un bel diritto profondo sulla palla set e con l’iberica che sorpresa mandava in rete il diritto successivo.

6-3 per Sarita.

Nel secondo set l’azzurra avanti per 3 a 1 e in controllo del match, subiva la dura reazione della spagnola, che da quel momento piazzava un parziale di cinque game consecutivi e dal 2 a 3, 30 pari con la Suarez alla battuta, uno score di 14 punti a 1, con la Navarro che vinceva in questo modo la frazione per 6 a 3 e con la Errani che sul set point affossava in rete una palla corta.

Nel terzo set cambiava ancora la partita, con la spagnola che commetteva diversi errori gratuti e Sarita era perfetta ad approfittarne, brekkando l’avversaria nel primo game (a 30 dal 30-15 e con la Suarez che cercava una palla corta complicata dopo un gran recupero dell’azzurra sulla palla break) e nel terzo game (a 15, con diritto affossato in rete dall’iberica sul break point) con la Errani che si portava in questo modo sul 4 a 0.

Sul 4 a 1 Sarita riusciva ad annullare due palle break e in qualche modo teneva un fondamentale turno di battuta.

Sul 5 a 2 l’azzurra mancava due palle match e cedeva il turno di servizio, con la Suarez che si portava sotto sul 3 a 5.

Nel game successivo però Sara metteva a segno l’ennesimo break dell’incontro (ai vantaggi) e chiudeva la partita per 6 a 3, con la Navarro che mandava un diritto lungo sul match point.

La partita punto per punto