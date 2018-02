ATP Quito, Sofia e Montpellier: Lucas Pouille vince in casa di Gasquet. La prima volta di Mirza Basic e Roberto Carballes Baena (Video)

ATP Montpellier 250 | Indoor | e501.345 – Finale

E’il vincitore del torneoIn finale il 23enne di Grande-Synthe, numero 17 Atp e seconda testa di serie, si è imposto per 76(2) 64, in un’ora e 27 minuti di gioco, sul connazionale, numero 33 Atp e quinta testa di serie.Da segnalare che Pouille in semifinale in un altro derby aveva beneficiato del ritiro di Jo-Wilfried Tsonga, numero 19 Atp e terzo favorito del seeding, costretto da un infortunio al bicipite femorale a lasciare il campo sul 61 5-5 in proprio favore, dopo aver mancato pure due match point sul 5-4.Per Pouille si tratta dei quinto titolo Atp su sette finali disputate.

ATP Sofia 250 | Indoor | e501.345 – Finale

Il bosniacoha sconfitto in finale il romeno, entrambi mai arrivati prima all’ultimo atto di una prova del circuito maggiore ed ha conquistato il torneo

Il 26enne di Sarajevo, numero 129 Atp, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto in finale il romeno per 6-4 al terzo set.

ATP Quito 250 | Terra | $501.345 – Finale

Roberto Carballes Baena ha rotto il ghiaccio ed ha conquistato il torneo ATP 250 di Quito.

In finale – la prima per lui in carriera – lo spagnolo, numero 107 Atp del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni, ha battuto per 63 46 64, dopo quasi due ore e mezza di battaglia, il connazionale Albert Ramos Vinolas, numero 21 Atp e seconda testa di serie.

Center Court – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Roberto Carballes Baena vs [2] Albert Ramos-Vinolas



ATP Sofia 250 | Indoor | e501.345 – Finali

CENTER COURT – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4] Robin Haase / Matwe Middelkoop vs [2] Nikola Mektic / Alexander Peya



2. [Q] Mirza Basic vs Marius Copil (non prima ore: 16:00)



ATP Montpellier 250 | Indoor | e501.345 – Finali

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Ben Mclachlan / Hugo Nys vs Ken Skupski / Neal Skupski



2. [5] Richard Gasquet vs [2/WC] Lucas Pouille (non prima ore: 14:30)