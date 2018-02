Fed Cup, World Group II: Romania sul 2-0, ok Kostyuk in Australia

World Group II First Round: Italy v Spain 1-1

Equilibrio a Chieti tra Italia e Spagna. La squadra iberica ha trovato il primo punto grazie a Carla Suarez Navarro, che senza problemi ha battuto Jasmine Paolini per 6-2 6-3.

Solo applausi, nel secondo incontro di giornata, per Sara Errani che ha rimesso in parità la sfida grazie al duplice 6-1 rifilato a Lara Arruabarrena.

Suarez Navarro (ESP) b. Paolini (ITA) 6-2 6-3

Errani (ITA) b. Arruabarrena (ESP) 6-1 6-1

World Group II First Round: Australia v Ukraine 1-1

Termina in parità la prima giornata della sfida tra Australia e Ucraina, in corso di svolgimento a Canberra sull’erba outdoor. Ashleigh Barty ha portato il primo punto alla formazione di casa dopo aver battuto Lyudmyla Kichenok in tre set, a trovare il punto dell’1-1 è stata la giovanissima Marta Kostyuk, che a sorpresa è riuscita ad avere la meglio su Gavrilova in poco meno di 90 minuti di gioco.

Barty (AUS) b. Kichenok (UKR) 4-6 6-1 6-4

Kostyuk (UKR) b. Gavrilova (AUS) 7-6(3) 6-3

World Group II First Round: Romania v Canada 2-0

Tutto facile per la Romania contro il Canada nella prima giornata del match che si sta disputando alla Sala Polivalenta Cluj-Napoca di Cluj. Sorana Cirstea ed Irina Camelia Begu hanno rispettivamente battuto Carol Zhao e Bianca Andreescu, portando il team di Florin Segarceanu ad un solo punto dal successo.

Cirstea (ROU) b. Zhao (CAN) 6-2 6-2

Begu (ROU) b. Andreescu (CAN) 6-3 6-7(4) 6-2

World Group II First Round: Slovakia v Russia 1-1

Situazione di parità alla AEGON Arena di Bratislava, dove Slovacchia e Russia hanno terminato la prima giornata di gioco sul punteggio di 1-1. Primo punto di marca russa con Vikhlyantseva che ha superato Kuzmova in due rapidi set; pareggio della nazionale di casa con Rybarikova che ha battuto in rimonta Kalinskaya dopo quasi due ore e trenta minuti di lotta.

Vikhlyantseva (RUS) b. Kuzmova (SVK) 6-4 6-2

Rybarikova (SVK) b. Kalinskaya (RUS) 5-7 6-3 6-4





Lorenzo Carini