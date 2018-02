Fed Cup: Italia vs Spagna 1-1. Sara Errani riporta in parità le azzurre giocando un match perfetto. La spagnola non ha mai tenuto la battuta nel corso del match

Sarita ci riporta in parità

Domina Sara Errani che porta in parità la sfida tra Italia e Spagna che fino a domani si contenderanno l’accesso agli spareggi del World Group di Fed Cup 2019 in quel di Chieti (terra rossa indoor).

La tennista italiana ha domato Laura Arrubarrena-Vecino n.82 del mondo con il risultato di 61 61 in 1 ora e 3 minuti di partita.

La Errani, che nel corso della partita ha sempre tolto la battuta all’iberica, ha perso in due occasioni il servizio, ma è stata praticamente perfetta nel corso dell’intera partita non lasciando scampo alla spagnola in gravi difficoltà nell’attuare una tattica vincente contro Sarita.

Domani si deciderà la sfida con la Errani che alle ore 14 sfiderà Carla Suarez Navarro, poi Jasmine Paolini affronterà la Vecino e poi eventualmente ci sarà il doppio.

La partita punto per punto