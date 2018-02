LIVE Fed Cup: I risultati completi con il Live dettagliato del World Group e World Group 2. I risultati completi del Day 1. Bene la Rep. Ceca nel World Group. Marta Kostyuk continua a stupire

La quindicenne ucraina Marta Kostyuk sta facendo sempre meglio.

Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale all’Australian Open, vinto poi un evento da $ 60.000 ITF e fatto il suo debutto nella top 200 WTA, la giovane ucraina questo sabato ha fatto una nuova prodezza ed ha vinto la sua prima partita in carriera in Fed Cup.

Sull’erba, una superficie che non aveva mai giocato da professionista, la Kostyuk ha battuto l’australiana Daria Gavrilova, numero 26 WTA, per 7-6 (3)- 6-3, in un incontro che ha visto l’Ucraina senza Elina Svitolina. Ashleigh Barty aveva sconfitto in precedenza Lyudmila Kichenok nel primo incontro.

Questi i risultati con il Live dettagliato degli incontri del World Group e del World Group 2 di Federation Cup.

World Group



World Group First Round: Belarus v Germany 1-1

Aryna Sabalenka v Tatjana Maria



Aliaksandra Sasnovich v Antonia Lottner



Aliaksandra Sasnovich v Tatjana Maria

Aryna Sabalenka v Antonia Lottner

Vera Lapko/Lidziya Marozava v Anna-Lena Friedsam/Anna-Lena Groenefeld

World Group First Round: Czech Republic v Switzerland 2-0

Petra Kvitova v Viktorija Golubic



Barbora Strycova v Belinda Bencic



Petra Kvitova v Belinda Bencic

Barbora Strycova v Viktorija Golubic

Karolina Pliskova/Lucie Safarova v Timea Bacsinszky/Jil Teichmann

World Group First Round: France v Belgium 1-1

Pauline Parmentier v Elise Mertens



Kristina Mladenovic v Kirsten Flipkens



Kristina Mladenovic v Elise Mertens

Pauline Parmentier v Kirsten Flipkens

Pauline Parmentier/Kristina Mladenovic v Alison Van Uytvanck/Ysaline Bonaventure

World Group First Round: Usa v Olanda

Venus Williams v Arantxa RUS



Coco Vandeweghe v Richel Hogenkamp



Venus Williams v Richel Hogenkamp

Coco Vandeweghe v Arantxa RUS

Serena Williams/Lauren Davis v Lesley Kerkhove/Demi Schuurs

World Group 2



World Group II First Round: Italy v Spain 1-1

Jasmine Paolini v Carla Suarez Navarro



Sara Errani v Lara Arruabarrena



Sara Errani v Carla Suarez Navarro

Jasmine Paolini v Lara Arruabarrena

Deborah Chiesa/Elisabetta Cocciaretto v Georgina Garcia-Perez/Maria Jose Martinez Sanchez

World Group II First Round: Romania v Canada 2-0

Sorana Cirstea v Carol Zhao



Irina Begu v Bianca Andreescu



Irina Begu v Carol Zhao

Sorana Cirstea v Bianca Andreescu

Ana Bogdan/Raluca Olaru v Gabriela Dabrowski/Katherine Sebov

World Group II First Round: Slovakia v Russia 1-1

Viktoria Kuzmova v Natalia Vikhlyantseva



Magdalena Rybarikova v Anna Kalinskaya



Magdalena Rybarikova v Natalia Vikhlyantseva

Viktoria Kuzmova v Anna Kalinskaya

Jana Cepelova/Anna Karolina Schmiedlova v Veronika Kudermetova/Anastasia Potapova

World Group II First Round: Australia v Ukraine 1-1

Ashleigh Barty v Lyudmyla Kichenok



Daria Gavrilova v Marta Kostyuk



Ashleigh Barty v Marta Kostyuk

Daria Gavrilova v Lyudmyla Kichenok

Ashleigh Barty/Casey Dellacqua v Nadiia Kichenok/Dasha Lopatetskaya