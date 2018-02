ATP Rotterdam: I risultati del Primo turno di Quali. Andreas Seppi al turno finale. Out Thomas Fabbiano

Thomas Fabbiano è stato eliminato nel primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 500 di Rotterdam.

Il 28enne pugliese di San Giorgio Jonico, è stato sconfitto dal 20enne olandese Tim Van Rijthoven, numero 1314 Atp, in gara con una wild card, che si è imposto per 64 76(3) in un’ora e 28 minuti di gioco.

Avanza al turno finale Andreas Seppi, numero 77 Atp e quarta testa di serie delle “quali”, che ha sconfitto Scott Griekspoor, numero 342 della classifica mondiale, pure lui in gara con una wild card in due set.

Al turno finale Seppi affronterà Martin Klizan.

ATP Rotterdam 500 | Indoor | e1.862.925 – 1° Turno Quali

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. (1) Medvedev, Daniil vs (Alt) Eysseric, Jonathan



ATP Rotterdam Daniil Medvedev [1] Daniil Medvedev [1] 6 6 Jonathan Eysseric Jonathan Eysseric 1 1 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Eysseric 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Eysseric 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 15-15 40-15 ace ace 2-1 → 3-1 J. Eysseric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Eysseric 0-15 0-30 0-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 J. Eysseric 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Eysseric 15-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 J. Eysseric 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Tim Van Rijthoven vs [6] Thomas Fabbiano (non prima ore: 12:00)



ATP Rotterdam Tim Van Rijthoven Tim Van Rijthoven 6 7 Thomas Fabbiano [6] Thomas Fabbiano [6] 4 6 Vincitore: T. VAN RIJTHOVEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 ace 5-0* ace 5-1* 5*-2 ace 5*-3 df 6-3* 6-6 → 7-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 T. Van Rijthoven 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 T. Van Rijthoven 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 3-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Van Rijthoven 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Van Rijthoven 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Van Rijthoven 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Fabbiano 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 T. Van Rijthoven 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 4-1 → 4-2 T. Van Rijthoven 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

14 Aces 32 Double Faults 170% 1st Serve % 69%32/40 (80%) 1st Serve Points Won 33/57 (58%)10/17 (59%) 2nd Serve Points Won 14/26 (54%)0/2 (0%) Break Points Saved 5/8 (63%)11 Service Games Played 1124/57 (42%) 1st Return Points Won 8/40 (20%)12/26 (46%) 2nd Return Points Won 7/17 (41%)3/8 (38%) Break Points Won 2/2 (100%)11 Return Games Played 1142/57 (74%) Total Service Points Won 47/83 (57%)36/83 (43%) Total Return Points Won 15/57 (26%)78/140 (56%) Total Points Won 62/140 (44%)

3. Matthias Bachinger vs [8] Ricardas Berankis



ATP Rotterdam Matthias Bachinger Matthias Bachinger 5 2 Ricardas Berankis [8] Ricardas Berankis [8] 7 6 Vincitore: R. BERANKIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-5 → 2-5 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Bachinger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Bachinger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 M. Bachinger 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Bachinger 15-0 30-0 3-3 → 4-3 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Bachinger 0-40 2-2 → 2-3 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 R. Berankis 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Martin Klizan vs [5] Stefanos Tsitsipas



ATP Rotterdam Martin Klizan Martin Klizan 2 7 7 Stefanos Tsitsipas [5] Stefanos Tsitsipas [5] 6 6 6 Vincitore: M. KLIZAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Klizan 15-0 15-15 15-30 30-30 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 M. Klizan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Klizan 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Klizan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Klizan 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 S. Tsitsipas 15-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 M. Klizan 15-0 30-15 30-30 df 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 1-3 → 1-4 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Denis Istomin vs Ruben Bemelmans



ATP Rotterdam Denis Istomin [2] Denis Istomin [2] 4 4 Ruben Bemelmans Ruben Bemelmans 6 6 Vincitore: R. BEMELMANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Bemelmans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Bemelmans 15-0 30-0 3-4 → 3-5 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Bemelmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bemelmans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 R. Bemelmans 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Istomin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Bemelmans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Istomin 15-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Istomin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [WC] Botic Van de Zandschulp vs [7] Nicolas Mahut (non prima ore: 12:00)



ATP Rotterdam Botic Van de Zandschulp Botic Van de Zandschulp 6 1 4 Nicolas Mahut [7] Nicolas Mahut [7] 4 6 6 Vincitore: N. MAHUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Mahut 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 30-15 ace 3-5 → 4-5 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Van de Zandschulp 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 3-4 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Mahut 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Van de Zandschulp 15-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 B. Van de Zandschulp 15-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-4 → 0-5 B. Van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-1 → 0-2 N. Mahut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-4 → 6-4 N. Mahut 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 3-4 → 4-4 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 N. Mahut 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. Van de Zandschulp 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 1-2 B. Van de Zandschulp 0-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 N. Mahut 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

3. [3] Pierre-Hugues Herbert vs Uladzimir Ignatik



ATP Rotterdam Pierre-Hugues Herbert [3] Pierre-Hugues Herbert [3] 4 6 6 Uladzimir Ignatik Uladzimir Ignatik 6 3 4 Vincitore: P. HERBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 U. Ignatik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Herbert 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 U. Ignatik 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 P. Herbert 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 U. Ignatik 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 3-2 → 4-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 U. Ignatik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Herbert 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. [4] Andreas Seppi vs [WC] Scott Griekspoor



ATP Rotterdam Andreas Seppi [4] Andreas Seppi [4] 7 6 Scott Griekspoor Scott Griekspoor 6 4 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Seppi 15-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 3-2 → 4-2 S. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6-6 → 7-6 S. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 6-5 → 6-6 A. Seppi 0-15 15-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Seppi 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 2-1 → 2-2 A. Seppi 0-15 0-30 df df 2-0 → 2-1 S. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0

3 Aces 63 Double Faults 354% 1st Serve % 61%33/39 (85%) 1st Serve Points Won 36/46 (78%)17/33 (52%) 2nd Serve Points Won 14/29 (48%)1/2 (50%) Break Points Saved 5/7 (71%)11 Service Games Played 1110/46 (22%) 1st Return Points Won 6/39 (15%)15/29 (52%) 2nd Return Points Won 16/33 (48%)2/7 (29%) Break Points Won 1/2 (50%)11 Return Games Played 1150/72 (69%) Total Service Points Won 50/75 (67%)25/75 (33%) Total Return Points Won 22/72 (31%)75/147 (51%) Total Points Won 72/147 (49%)

Tabellone di Quali

