Garbine Muguruza di nuovo con Conchita Martinez

Garbine Muguruza sarà nuovamente con Conchita Martinez.

L’ex numero uno del mondo avrà Conchita Martinez al suo fianco, dopo essere state già insieme nel torneo di Wimbledon dello scorso anno.

L’ex leggenda spagnola collaborerà con Sam Sumyk. Muguruza avrà una partnership di lusso nei tornei di Doha e Dubai.

Questa è la prima volta che Conchita e Muguruza lavoreranno insieme da quando l’ex giocatrice ha smesso di essere la capitana di Fed Cup.

Look who's joining my team for next tournaments! @conchitamartinz 👋🏼👋🏼💪🏼💪🏼👯 @SamSumyk we are waiting for you! #Doha pic.twitter.com/OUj3JEnaBe

— Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 9 febbraio 2018