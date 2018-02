Sorteggio Fed Cup: contro la Spagna ce la farà la giovane Italia?

Non ci vuole Tom Cruise per dire che il compito dell’Italia in questo weekend di Fed Cup, è difficile se non impossibile: per la giovane Italia guidata dalla capitana in campo Sara Errani e dalla capitana non giocatrice Tathiana Garbin in panchina, ci sarà infatti il probante impegno a Chieti contro la Spagna, nel primo turno del World Group II. Ci sarà bisogno di un’impresa, con Deborah Chiesa, Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto (insieme a Sarita) chiamate ad affrontare l’esperta Carla Suarez Navarro, Lara Arrabuarrena, Georgina Garcia Perez e Maria Jose Martinez. Nessuna top100 a difendere i nostri colori ma si sa, i tempi sono (assai) magri per l’Italtennis al femminile.

Il week end sarà difficile con le nostre che partono svantaggiate: tanto in Davis come in Fed Cup lo spirito di squadra, l’apporto del pubblico, l’atmosfera differente spesso capovolgono i valori in campo assistendo a partite emozionanti dagli esiti imprevedibili. Quindi, è lecito sperare in un inaspettato, successo italiano.

Il sorteggio ha evidenziato il ruolo fondamentale della Errani in questo delicato weekend: la prima a scendere in campo sarà però Jasmine Paolini contro la Suarez Navarro, in un incontro che definire in salita è riduttivo. Toccherà quindi a Sara giocare per seconda, chiamata a portare a casa un punto fondamentale contro la Arruabarrena, per chiudere la prima giornata magari sul punteggio di parità. Una situazione decisamente auspicabile. Fermo restando che se dovesse arrivare il miracolo della Paolini saremo ovviamente pronti a salutare una grande vittoria, una vittoria che potrebbe lanciare la stagione 2018 della nostra tennista. Ordine di singolari inversi nella seconda giornata prima del doppio spesso decisivo nelle competizioni a squadre, con la Chiesa che dovrebbe giocare in coppia con la Errani. Difficile ma è obbligatorio crederci.

Occasione d’oro in ogni caso per le giovani di crescere e mettere partite importanti in cascina: un movimento da rifondare passa anche, se non soprattutto, dalla fiducia riposta e concessa alle proprie nuove leve.

Italia vs Spagna – 1° Turno World Group 2 – Chieti – Terra rossa indoor

Domani ore 16

Paolini vs Suarez Navarro

Errani vs Lara Arruabarrena

Domenica ore 14

Errani vs Suarez Navarro

Paolini vs Lara Arruabarrena

Chiesa-Cocciaretto vs Martinez Sanchez-Garcia Perez

Alessandro Orecchio