Roger Federer parla del ritiro: “Il corpo ha fatto già abbastanza, voglio salvarlo per dopo”

Roger Federer, 36 anni, continua a vivere un momento da sogno. Con il 20 ° titolo del Grand Slam conquistato all’Australian Open, lo svizzero potrà tornare in cima alla classifica mondiale se raggiungerà almeno le semifinali dell’ATP 500 di Rotterdam, un torneo che si svolgerà la prossima settimana.

In un’intervista, il giocatore svizzero spera di essere lui a decidere di ritirarsi dallo sport e non il suo corpo: “Speriamo, ci penso. Onestamente, penso che prima poi accadrà, a meno che non mi faccia male e li sarebbe diverso. “Sai cosa? Il corpo ha fatto già abbastanza, voglio salvarlo per dopo. Non giocherò mai sei tornei consecutivi questo è ovvio”, ha detto il campione svizzero.

Federer ha anche colto l’occasione per dire che, quando si ritirerà, non sa ancora se annuncerà il posto dove giocherà la sua ultima partita e ha fatto l’esempio del suo amico, Marco Chiudinelli: “Nel 2017 ho visto Marco ritirarsi. È stato molto emozionante vederlo perché conosco i suoi genitori da quando avevo otto anni e so cosa significava per loro.

Ogni giocatore che vede questo genere di cose immagina la fine. È normale, ma niente di più. Potrò scegliere il posto oppure no. Non lo so. Se annuncerò questa cosa? Lascio tutto da parte e mi dico: c’è ancora tempo “, ha concluso il numero 2 del mondo.