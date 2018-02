La sfortuna di Dustin Brown (Video)

Dustin Brown è stato vittima ieri di uno dei momenti più sfortunati della stagione durante il suo primo incontro nell’ATP 250 di Montpellier contro il francese Nicolas Mahut.

Il tedesco era avanti per 7-6 (2) – 5-2, quando si è infortunato gravemente alla schiena, dopo aver vinto uno dei punti più belli della partita.

Brown è stato per terra sul campo per alcuni minuti, prima di decidere (in lacrime) che non sarebbe potuto andare avanti, sebbene fosse solo a tre punti dalla vittoria.

Una situazione delicata che naturalmente ha meritato la consolazione del rivale.