ATP Quito: Alessandro Giannessi al secondo turno. Out Marco Cecchinato

Alessandro Giannessi approda al secondo turno nel torneo ATP 250 di Quito.

Il 27enne di La Spezia, numero 159 del ranking mondiale, ripescato come lucky loser, ha superato all’esordio per 63 64, in un’ora e dieci minuti di partita, il canadese Peter Polansky, numero 141 Atp. Al secondo turno il ligure dovrà vedersela con il brasiliano Thiago Monteiro, numero 118 del ranking mondiale.

Eliminato, invece, Marco Cecchinato sconfitto dall’austriaco Gerald Melzer, numero 98 ATP, per 64 62.

ATP Quito 250 | Terra | $501.345

1T G. Melzer – Cecchinato (0-0) ore 18:00



ATP Quito Gerald Melzer Gerald Melzer 6 6 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 4 2 Vincitore: G. MELZER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cecchinato 0-30 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Melzer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

8 Aces 83 Double Faults 664% 1st Serve % 62%27/29 (93%) 1st Serve Points Won 26/39 (67%)8/16 (50%) 2nd Serve Points Won 7/24 (29%)1/2 (50%) Break Points Saved 7/11 (64%)9 Service Games Played 913/39 (33%) 1st Return Points Won 2/29 (7%)17/24 (71%) 2nd Return Points Won 8/16 (50%)4/11 (36%) Break Points Won 1/2 (50%)9 Return Games Played 935/45 (78%) Total Service Points Won 33/63 (52%)30/63 (48%) Total Return Points Won 10/45 (22%)65/108 (60%) Total Points Won 43/108 (40%)

Melzer – Cecchinato

98. Singles ranking 99.

13. 7. 1990 Birthdate 30. 9. 1992

left Plays right

Born: 2. 8. 1980Current/Highest rank – singles: 86. / 43.Current/Highest rank – doubles: 339. / 135.Sex: manPlays: right

ATP Quito 250 | Terra | $501.345

1T Giannessi – Polansky (0-0) ore 18:00



ATP Quito Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 6 6 Peter Polansky Peter Polansky 3 4 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Giannessi 15-0 15-15 40-15 5-4 → 6-4 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Giannessi 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 P. Polansky 15-0 30-15 ace 3-1 → 3-2 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Giannessi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 6-3 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 2-1 → 3-1 A. Giannessi 15-0 15-15 df 30-15 ace 1-1 → 2-1 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4 Aces 36 Double Faults 758% 1st Serve % 40%28/32 (88%) 1st Serve Points Won 18/23 (78%)13/23 (57%) 2nd Serve Points Won 19/34 (56%)0/0 (0%) Break Points Saved 0/2 (0%)10 Service Games Played 95/23 (22%) 1st Return Points Won 4/32 (13%)15/34 (44%) 2nd Return Points Won 10/23 (43%)2/2 (100%) Break Points Won 0/0 (0%)9 Return Games Played 1041/55 (75%) Total Service Points Won 37/57 (65%)20/57 (35%) Total Return Points Won 14/55 (25%)61/112 (54%) Total Points Won 51/112 (46%)

Giannessi – Polansky

159. Singles ranking 141.

30. 5. 1990 Birthdate 15. 6. 1988

left Plays right

Born: 31. 5. 1994Current/Highest rank – singles: 118. / 74.Current/Highest rank – doubles: 630. / 449.Sex: manPlays: left