Félix-Auger Aliassime wild card per il torneo ATP 500 di Rotterdam

Félix-Auger Aliassime è tornato alle competizioni.

Il tennista canadese, uno dei giovani più promettenti del circuito maggiore, non ha partecipato all’Australian Open a causa di un infortunio subito durante la preseason. Con il recupero completo, il diciassettenne ora ha buone ragioni per sorridere.

Auger Aliassime, che è in corsa nel Challenger di Budapest questa settimana – è già agli ottavi di finale, giocherà l’ATP 500 di Rotterdam dopo aver ricevuto un invito per il tabellone principale.

In questo modo, il torneo olandese avrà il debutto di Auger Aliassime negli eventi ATP e sarà una buona opportunità per il talento canadese di affrontare alcuni dei migliori giocatori del mondo, poiché saranno al via giocatori del calibro di Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka o Nick Kyrgios.

Ricordiamo che il torneo di Rotterdam si disputerà la prossima settimana.