Coppa Davis: i voti degli italiani

Alla fine ce l’abbiamo fatta, con un 3-1 in cui abbiamo sofferto contro un avversario sulla carta inferiore e rischiato con match point a sfavore che avrebbero cambiato l’esito dell’incontro. Ha prevalso lo spirito di squadra, il non mollare ma se quei match point fossero andati in maniera diversa oggi saremmo qui a far partire un giusto processo.

Fabio Fognini: voto 9. Il gladiatore dell’Italtennis intera che ancora una volta si è fatto carico di un peso enorme sulle sue spalle e ci ha condotto alla vittoria. È vero, ha sofferto, contro avversari ampiamente alla sua portata ma cosa si può chiedere di più a un giocatore che porta i 3 punti utili alla vittoria? Fabio non è stato certo il tennista ammirato a Melbourne, in una trasferta che per primo lui aveva definito alla vigilia assai dura. Ha lottato, ha commesso una caterva di errori soprattutto nel primo match ma ha tirato fuori tutta la grinta in suo possesso, nonostante l’energia andasse scemando e la stanchezza post Slam fosse evidente. Ci aggrappiamo ancora una volta a lui, forte e centrato in Davis più che nel circuito: l’Italia del tennis ha bisogno di lui, ancora per tanto tempo.

Andreas Seppi: voto 5. L’altoatesino è sceso in campo solo nella prima giornata, nella seconda sfida contro Sugita. Seppi ha rimontato, è rimasto in scia all’avversario ma alla fine ha alzato bandiera bianca, nonostante un match point a favore che avrebbe messo in discesa il weekend Davis per l’Italia e cambiato ovviamente la sua valutazione. Come Fognini ha subito la stanchezza post Australia ma rispetto a Fabio è sembrato mancare in cattiveria. Contro la Francia ci vorrà un Seppi differente, augurandoci magari nella crescita dei più giovani disposti a tutto pur di rubargli il posto spingendo Seppi ad alzare il livello delle sue prestazioni.

Simone Bolelli: voto 8. È stato la vera anima del doppio del sabato, prendendo per mano il ritrovato compagno Fognini e regalato colpi altamente spettacolari negli scambi chiave. Anche il doppio è stato tirato punto a punto ma i grandi giocatori sanno uscire da situazioni complicate e piazzare la zampata vincente al momento giusto. Un piacere ritrovare Simone a tali livelli: se il singolare fosse lentamente messo da parte per regalarsi una seconda parte di carriera di gran livello in doppio?

Corrado Barazzutti: voto 6.5. Scelte ovvie, rispettando le gerarchie di sempre e rischiando di pagare la sovraesposizione di Fognini. Contro la Francia defending champion sarà tutta un’altra storia: la sensazione è che servirebbe qualcosa che spiazzi gli avversari. Ma Barazzutti non va sempre sul sicuro?

Alessandro Orecchio