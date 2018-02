Qualificazioni Challenger San Francisco: La storia di Jeff Greenwald in campo a 51 anni

Si torna sempre al nostro primo amore, magari con scopi diversi. Jeff Greenwald, noto psicologo e terapista dello sport in tutti gli Stati Uniti d’America, è stato senza ombra di dubbio il personaggio del weekend. Nato a Westport nel 1966, l’americano ha trasformato la sua più grande passione in lavoro coniugandola con una carriera tennistica a dir poco inconsueta, breve e modesta.

Best ranking di numero 1290 al mondo nel lontano 2000 all’età di 33 anni e 10 mesi con sole tre stagioni da professionista alle spalle, Greenwald ha preso parte sabato scorso al primo turno di qualificazioni del torneo Challenger di San Francisco (torneo dotato di prize money pari a 100.000 $). Omaggiato di una WC dagli organizzatori locali, il 51enne originario del Connecticut è tornato a giocare un match nel circuito internazionale a distanza di ben 5 anni. Allora, nel tabellone cadetto del Challenger di Tiburon, Greenwald rimediò una sonora batosta racimolando un solo game contro il sudafricano Fritz Wolmarans. Questa volta, invece, l’autore del libro “The Best Tennis of Your Life: 50 Mental Strategies For Fearless Performance” ha perso nuovamente ma è riuscito a ben figurare davanti agli occhi della moglie e dei suoi figlioli di 11 e 9 anni. Programmato come ultimo match sul campo centrale del Kanal Patal Stadium, Greenwald ha deposto le armi con onore cedendo il passo all’olandese Sem Verbeek, attualmente n°803 delle classifiche mondiali, col punteggio conclusivo di 6-2 7-6(4).

Jeff, tennista per hobby più che per professione, ha collezionato nella sua attività agonistica solamente due successi in main draw ma a livello di tornei Futures. A Berkley, nel giugno del 2000, dopo aver superato tre turni di qualificazioni e non essere sceso in campo nel match decisivo per l’accesso al tabellone principale, fortuna volle che venne ripescato e messo davanti al connazionale Stuart Duncan. Greenwald lo batté con estremo agio 6-1 6-2 e ottenne la prima affermazione in un tabellone principale di un Future all’età di 33 anni. La vittoria più prestigiosa giunse un anno e mezzo più tardi nel torneo di Costa Mesa contro il francese Alexandre Renard per 6-2 6-2. Il transalpino, all’epoca 19enne, intraprese poi una carriera di tutto rispetto raggiungendo la 416esima posizione del ranking ATP in singolare nel 2006, disimpegnandosi ancor meglio in doppio, specialità in cui ottenne un best ranking al numero 253 nell’anno del suo definitivo ritiro nel 2011. Grazie anche a quell’esperienza, Greenwald prese fiducia e si dilettò per gioco nell’ITF Senior Tour dove si affermò ad ottimi livelli divenendo numero uno del mondo il 31 dicembre del 2001. Da quella dolce soddisfazione ancora impressa nella sua mente, Jeff ha vinto altri quattro match di qualificazioni negli ultimi sette anni senza però mai più riuscire ad accedere al main draw di Futures né Challenger.

La verità di ogni passione ha bisogno di un po’ di finzione per sopravvivere. Jeff Greenwald rimane e rimarrà a vita un apprezzato psicologo dello sport, ma la sua storia di tennista “occasionale” valeva la pena raccontarla.

Luca Fiorino