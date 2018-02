Coppa Davis 2018, Group I Europa/Africa: i risultati del primo turno

Si sono conclusi i tre incontri valevoli per il primo turno del Group I della Coppa Davis 2018.

Successi esterni per Israele e Svezia, che hanno sconfitto per 3-2 il Sudafrica e l’Ucraina. Vittoria netta dell’Austria che, guidata da Dominic Thiem, ha battuto per 5-0 la Bielorussia a St. Polten.

SUDAFRICA vs ISRAELE 2-3

La nazionale israeliana si regala il secondo turno del Group I contro la Repubblica Ceca. Decisivo il singolare vinto da Edan Leshem sul sudafricano Scholtz: 6-3 7-5 il punteggio finale.

Harris (RSA) b. Leshem (ISR) 7-5 6-4

Sela (ISR) b. Scholtz (RSA) 6-1 6-7(1) 7-5

Klaasen/Roelofse (RSA) b. Erlich/Sela (ISR) 5-7 6-4 6-4

Sela (ISR) b. Harris (RSA) 7-6(2) 6-1

Leshem (ISR) b. Scholtz (RSA) 6-3 7-5

AUSTRIA vs BIELORUSSIA 5-0

Sarà Russia-Austria al secondo turno del Group I. La nazionale biancorossa non ha avuto alcun problema contro la Bielorussia a St. Polten: 5-0 il risultato finale, due match giocati da Dominic Thiem che ha sconfitto Zhyrmont e Ivashka.

Gerald Melzer (AUT) b. Ivashka (BLR) 2-6 7-5 6-4

Thiem (AUT) b. Zhyrmont (BLR) 6-3 6-3

Marach/Oswald (AUT) b. Ivashka/Vasilevski (BLR) 6-3 7-6(5)

Thiem (AUT) b. Ivashka (BLR) 6-4 7-6(5)

Novak (AUT) b. Shyla (BLR) 7-6(1) 6-0

UCRAINA vs SVEZIA 2-3

Sarà la Svezia dei fratelli Ymer la prossima avversaria del Portogallo al secondo turno del Group I di Coppa Davis.

Sugli scudi Mikael Ymer, classe 1998: il tennista n.396 ATP ha sconfitto Sergiy Stakhovsky nel primo singolare e Artem Smirnov nel match decisivo.

Mikael Ymer (SWE) b. Stakhovsky (UKR) 7-6(6) 6-2

Elias Ymer (SWE) b. Smirnov (UKR) 6-2 6-3

Molchanov/Stakhovsky (UKR) b. Eriksson/Siljestrom (SWE) 7-6(4) 4-6 6-2

Stakhovsky (UKR) b. Elias Ymer (SWE) 6-4 6-4

Mikael Ymer (SWE) b. Smirnov (UKR) 6-4 6-2

SECONDO TURNO GROUP I EUROPA/AFRICA (6-7 APRILE 2018):

Repubblica Ceca vs Israele

Portogallo vs Svezia

Slovacchia vs Bosnia-Herzegovina

Russia vs Austria

Lorenzo Carini